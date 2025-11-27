El agente Regis Marques quedó sorprendido y quiso guardar algo de información, pero el seleccionado paraguayo ya había blanqueado la negociación con la U de Chile. De todas maneras, este empresario reveló que también tiene chances en otro lugar, además de contar con la oferta formal azul.

Se trata de Brasil. “Tenemos dos conversaciones”, expuso Marques en la prensa guaraní. Y tiene razones para pensar que es factible que Lucas Romero pueda aterrizar en suelo brasileño. Posee fuertes lazos en aquel país, donde ya llevó a un atacante que al tiempo trajo a Colo Colo.

Las referencias son para Guillermo Paiva, quien antes de haber estado en Pedrero durante la temporada 2024 tuvo su chance en aquel país: jugó para el Náutico, uno de los clubes donde el propietario de RMC Sports tiene importantes relaciones comerciales.

Regis Marques siempre activa el mercado brasileño en los fichajes. (Foto: Instagram).

Pero Paiva no ha sido el único jugador que llegó a Brasil de la mano de este representante. Hay una lista larga: uno de ellos fue Matías Galarza Fonda, quien jugó en Vasco da Gama y Coritiba. Hoy en día, el volante vive duros días en River Plate de Argentina, donde está en el ojo de las críticas.

Matías Galarza Fonda mira a Carlos Palacios en el último Superclásico que Boca ganó en La Bombonera. (Rodrigo Valle/Getty Images).

“Es un chico muy profesional que va a salir de esta situación. Hablé con él y está muy tranquilo”, dijo Marques sobre Galarza Fonda, quien cometió un error imperdonable en la eliminación de la Banda Sangre ante Racing Club en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

Regis Marques, el agente que negocia con U de Chile por el paraguayo Lucas Romero

Este agente es conocido por llevar jugadores a Brasil y tiene en su poder la propuesta formal de la U de Chile para quedarse con el paraguayo Lucas Romero en un traspaso definitivo, según contó el mismo espigado volante de 23 años que ya debutó por su selección.

Aunque no lo crean, otro ex Colo Colo que trabaja con Regis Marques también pasó por Brasil: se trata de Jorge Recalde, quien registra una estadía en el SC Ceará. Eso sí, su experiencia en el Cacique fue muy inusual, pues jugó en el fútbol formativo y para el equipo de futsal. En Pedrero coincidió con Claudio Baeza, Bryan Rabello y Luis Pavez.

Y el extremo Óscar Ruiz, quien milita en el Gremio Novorizontino, también es parte del registro de RMC Sports. Hace cinco campañas, cuando Hernán Caputto dirigía a Universidad de Chile, este jugador surgió como opción para reforzar al Bulla. Militaba en Cerro Porteño. Pero nunca llegó al Centro Deportivo Azul. El tiempo dirá si Lucas Romero sí desembarca en el Bulla…