Jugabet se la juega: Colo Colo visita a Cobresal en El Salvador pensando en la Sudamericana

La fecha 29 arranca este viernes 28 de noviembre con un partidazo: en la altura de El Cobre, Cobresal y Colo Colo abren los fuegos en un cruce que puede definir la última plaza del fútbol chileno a la Copa Sudamericana 2026.

Un partido que pilla a ambos equipos en un momento de forma distinto, ya que el local suma dos derrotas consecutivas y los Albos llegarán luego de golear a Unión La Calera para alcanzar una racha de tres victorias al hilo.

Los Mineros derrotaron a Audax Italiano por la jornada 26 jugando de visita y tras ello sufrieron caídas sorpresivas ante Everton de local y en calidad de forastero frente a Iquique, dos de los equipos de la parte baja de la tabla.

Eso sí, durante esta temporada su rendimiento jugando en El Salvador es positivo: 8 ganados, 3 empates y 3 derrotas para anotar un 64,28% de efectividad. Además, en solo dos partidos de los 14 que jugó en condición de local no anotó, lo que habla de su buen poderío ofensivo jugando en casa.

Colo Colo juega ante Cobresal en El Salvador

Colo Colo llega con tres victorias seguidas

Para Colo Colo el presente es quizás el mejor en lo que va del año. Por segunda vez consiguen anotar tres victorias al hilo, algo que no conseguían desde junio.

A eso se le suman que dos de los triunfos fueron jugando lejos del Monumental, algo que en 2025 le trajo buenas noticias: 4 triunfos, 4 empates y 6 derrotas es su registro en esa condición en lo que va de año.

