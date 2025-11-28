Jugabet se la juega: U de Chile defiende la gloria contra el campeón Coquimbo Unido

La recta final de la Liga de Primera nos regala partidos claves en la lucha por las copas internacionales de cara al 2026. Uno de ellos cerrará la jornada 29: Universidad de Chile y Coquimbo Unido se enfrentan en Santiago en el partido de la fecha.

Por un lado los azules jugándose la opción de Copa Libertadores 2026 y por el otro el campeón con la chance de convertirse en el equipo con la mayor racha de triunfos al hilo con 17.

U de Chile es fuerte de local

Los dirigidos por Gustavo Alvarez no podrán volver al Estadio Nacional. Sus últimos tres partidos como local por el campeonato jugaron en Santa Laura. Su último partido Nuñoa fue ante Audax Italiano, en el que perdieron 3-1.

La U enfrenta a Coquimbo en la penúltima fecha del torneo

Eso sí los azules tienen el mejor rendimiento como local en el torneo, superando incluso a Coquimbo en ese ítem: 12 victorias y 2 derrotas en esa condición remarcan su poderío.

Se enfrentan, además, dos estilos diferentes. Por un lado la U es el equipo más goleador del torneo con una increíble cantidad de 54 goles marcados en 28 partidos, aunque tendrán al frente al Pirata que apenas recibió 14 goles en lo que va de campeonato. Diego Mono Sanchez tiene 16 porterías en cero en lo que va de torneo. Brutal.

