Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Jugabet se la juega: U de Chile defiende la gloria contra el campeón Coquimbo Unido

El martes 2 de diciembre los azules reciben al flamante campeón del fútbol chileno con el objetivo de meterse en Copa Libertadores y además salvar el registro del Ballet Azul en 1964 con la mayor cantidad de partidos ganados de forma consecutiva. El Pirata y una oportunidad histórica en el Nacional.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
U de Chile recibirá en Santiago a Coquimbo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTU de Chile recibirá en Santiago a Coquimbo

La recta final de la Liga de Primera nos regala partidos claves en la lucha por las copas internacionales de cara al 2026. Uno de ellos cerrará la jornada 29: Universidad de Chile y Coquimbo Unido se enfrentan en Santiago en el partido de la fecha.

Por un lado los azules jugándose la opción de Copa Libertadores 2026 y por el otro el campeón con la chance de convertirse en el equipo con la mayor racha de triunfos al hilo con 17. 

U de Chile es fuerte de local

Los dirigidos por Gustavo Alvarez no podrán volver al Estadio Nacional. Sus últimos tres partidos como local por el campeonato jugaron en Santa Laura. Su último partido Nuñoa fue ante Audax Italiano, en el que perdieron 3-1.

La U enfrenta a Coquimbo en la penúltima fecha del torneo

La U enfrenta a Coquimbo en la penúltima fecha del torneo

Eso sí los azules tienen el mejor rendimiento como local en el torneo, superando incluso a Coquimbo en ese ítem: 12 victorias y 2 derrotas en esa condición remarcan su poderío. 

Se enfrentan, además, dos estilos diferentes. Por un lado la U es el equipo más goleador del torneo con una increíble cantidad de 54 goles marcados en 28 partidos, aunque tendrán al frente al Pirata que apenas recibió 14 goles en lo que va de campeonato. Diego Mono Sanchez tiene 16 porterías en cero en lo que va de torneo. Brutal. 

Publicidad

Para JugaBet, sponsor oficial de la Universidad de Chile, este partido representa buenas oportunidades aprovechando las grandes cuotas disponibles en el sitio web. La solidez defensiva de Coquimbo habla de un partido con pocos goles, en el que los azules son favoritos por el contexto del Estadio Nacional. La mejor jugada es jugar al Triunfo de Universidad de Chile con menos de 2.5 goles anotados en total. Una cuota de 3.95 que nos permitiría ganar $39.500 CLP apostando $10.000 CLP.

Lee también
Polémica: dan a entender que Vidal se buscó la amarilla para no viajar a El Salvador
Colo Colo

Polémica: dan a entender que Vidal se buscó la amarilla para no viajar a El Salvador

Tres bajas: el parte médico de Colo Colo para duelo ante Cobresal
Colo Colo

Tres bajas: el parte médico de Colo Colo para duelo ante Cobresal

El curioso récord que marcó el ascenso de Puerto Montt a Primera B
Chile

El curioso récord que marcó el ascenso de Puerto Montt a Primera B

¿Y en Colo Colo? Revelan fuerte crisis de Keylor Navas en Argentina
Internacional

¿Y en Colo Colo? Revelan fuerte crisis de Keylor Navas en Argentina

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo