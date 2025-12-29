Se formó en Colo Colo, lo compararon con Sergio Busquets y ahora es campeón en Estados Unidos

Sorpresa causó en los hinchas albos la aparición de uno de sus mayores proyectos, pero ahora en Estados Unidos. Esto tiene relación con Jorge Araya que se formó en Colo Colo y ahora fue campeón en el extranjero.

El volante despegó a temprana edad y por su desligue se hizo parte del plantel estelar que dirigía José Luis Sierra. A tal punto que lo llegaron a apodar como el “Sergio Busquets de Colo Colo”. Incluso sumó seis títulos en el club de sus amores.

Pero la comparación con el volante español le pasó la cuenta. A eso se sumaron las lesiones, que lo alejaron de la titularidad y finalmente tuvo que salir a préstamo. La carrera de Araya tuvo pasos por Palestino, Melipilla, Trasandino, Cobreloa y Provincial Ovalle.

Jorge Araya campeón en USA

Pero este 2025 le dio un nuevo rumbo al jugador de 29 años. Araya emigró a Estados Unidos y contra todo pronóstico, se mantuvo activo como futbolista.

Jorge Araya debutó en Colo Colo y fue comparado con Busquets

Aunque ahora integró el equipo amateur de futbolito “Tallahassee”. Elenco donde se sumó a sus filas y logró ganar la Premium Cup que se disputó este domingo en Atlanta. Por lo que sumó un nuevo título a su carrera.

El futbolista nacional además se reencontró con otro ex Colo Colo con Daniel Malhue y que se hizo conocido por ser en su momento el cuñado de Arturo Vidal. “Cerrando el año como se debe”, sentenció Jorge Araya con na postal de la copa que viralizó en sus redes sociales.