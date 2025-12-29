Es tendencia:
“Son tradiciones”: CSyD Colo Colo apoya realización de Noche Alba 2026

Edmundo Valladares recalcó que apoyarán el retorno del histórico evento para presentar a los nuevos refuerzos.

Por Felipe Pavez Farías

La Noche Alba 2026 se realizará en enero
Colo Colo empieza a planificar lo que será el 2026. El Cacique afronta un año que no tendrá copas internacionales, por lo que todos los esfuerzos estarán en lograr el campeonato de la Liga de Primera

Pero a su vez, el calendario se mueve para los albos. Ya sin la Copa Libertadores ni Sudamericana queda un espacio importante sin competencias. Lo que en ByN analizan a fondo ya que se dispone a realizar nuevamente la Noche Alba. 

El que primero deslizó la iniciativa fue Aníbal Mosa, pero ahora fue el Club Social y Deportivo el que apoyó la iniciativa. “Son eventos tradicionales. La noche alba comenzó en los 90 y siempre ha sido una instancia de reunión para los colocolinos y colocolinas”, indicó Edmundo Valladares a Redgol. 

A su vez el directivo recalcó que es la instancia indicada para presentar refuerzos. Lo que hasta el momento es Matías Fernández y todo indica que también Joaquín Sosa. “Nos parece bien si se puede realizar. Ojalá tener nuevas novedades en la conformación del plantel. Son tradiciones que debemos ir retomando”, agregó. 

¿Cuándo será la Noche Alba 2026?

De momento ya se conoce que Colo Colo vuelve a los trabajos el 3 de enero. En dicha jornada parte la pretemporada con los primeros chequeos médicos. Además está contemplado el torneo Serie Río de la Plata. 

La última Noche Alba fue en 2020. En dicha ocasión se presentaron a jugadores como Matías Fernández

Ahora la posible fecha para la Noche Alba 2026 sería el 25 de enero según indicaron en ByN. Cabe consignar que la última vez que se realizó fue en 2020. Posteriormente estalló la pandemia del Covid-19 y el histórico evento tuvo que ser suspendido. 

