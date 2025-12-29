Colo Colo ya afina su regreso al trabajo pensando en la temporada 2026. El plantel se reunirá el 3 de enero para los exámenes médicos en Clínica MEDS y el 5 comenzará la pretemporada con entrenamientos en Pirque.

Luego, el equipo de Fernando Ortiz viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata. El Cacique fue el primer club confirmado en este torneo amistoso, donde también dirán presente U. de Concepción y Deportes Concepción.

Ahora, la gran duda entre los hinchas albos pasa por saber qué canal transmitirá los partidos de Colo Colo en la competencia de pretemporada.

¿Dónde ver a Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2026?

Aunque todavía no están definidos los rivales, fechas, horarios ni estadios, la buena noticia para los hinchas albos ya está clara: todos los partidos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata tendrán transmisión asegurada.

Disney+ será la plataforma encargada de emitir los encuentros del Eterno Campeón en el torneo de pretemporada.

Los partidos de la Serie Río de la Plata 2026 podrán verse mediante el Plan Premium de Disney+ , plataforma que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica. En paralelo, ESPN Premium llevará la señal del torneo amistoso, aunque su cobertura estará disponible únicamente en Argentina.

Ojo, porque la parrilla de transmisiones podría sufrir modificaciones de último momento por decisión de la señal televisiva, las que serán informadas oportunamente.

Además del Cacique, ya hay varios equipos confirmados para la Serie Río de la Plata 2026. Desde Paraguay dirán presente Olimpia y Cerro Porteño, mientras que por Argentina estarán Independiente de Avellaneda, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Huracán. A ellos se suma Alianza Lima como representante del fútbol peruano.