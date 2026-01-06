Una sorpresiva noticia se conoció este martes y tiene relación con un joven futbolista que estuvo a prueba en Colo Colo. Se trata del defensor argentino Martín Lucero, quien venía sumando minutos en el equipo de Proyección del Cacique desde 2024, con la ilusión de ganarse un lugar en el primer equipo.

Sin embargo, pese a sus deseos de quedarse en el Monumental tras desvincularse de River Plate, club formador, el jugador finalmente no fue considerado por la dirigencia alba. Durante esta jornada se confirmó su nuevo destino, esta vez de regreso al fútbol argentino.

El defensor fue oficializado como nuevo refuerzo del Club Atlético Central Norte , elenco que competirá en la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, para la temporada 2026. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club.

ver también ¡Tremendo! Golazo del ‘nuevo Pablo Solari’ se roba todas las miradas en Colo Colo

“Bienvenido al Más Grande. Martín Lucero es nuevo jugador de Central Norte y formará parte del plantel profesional que disputará la Primera Nacional 2026. Trabajo, compromiso y fútbol para el equipo Cuervo”, señalaron desde la institución trasandina para darle la bienvenida.

¿Por qué no siguió en Colo Colo?

Lucero era uno de los jóvenes conocidos del plantel de Proyección del elenco albo y recordado por un golazo de chilena en uno de los últimos encuentros del equipo durante la temporada 2025.

Publicidad

Publicidad

Pese a ese buen rendimiento, el jugador que llegó como parte del método Solari, una vez finalizada la temporada, no hubo mayores novedades sobre su continuidad. Esto hasta ahora, ya que el sitio DaleAlbo informó que el futbolista no recibió una oferta de contrato por parte del club, por lo que quedó en condición de jugador libre y pudo cerrar sin mayores inconvenientes su llegada a Central Norte, dando así el salto al profesionalismo en Argentina.

Martín Lucero deja Colo Colo y parte a Argentina. (Foto: martinlucero0)

Este escenario ya había sido adelantado por el mismo medio a fines de noviembre, cuando, en contacto con Horacio Molli, representante del jugador, este señaló que el defensor estaba siendo evaluado hasta fin de año por Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“Se acerca diciembre y ya no queda mucho tiempo. Hay que tomar una decisión en base a él. Tuvo la desgracia de la lesión, pero al menos pudo tener tres o cuatro meses para que lo pudieran ver”, comentó en aquella oportunidad, reiterando que para el trasandino el Cacique era su prioridad.

Finalmente, esa evaluación no terminó en contrato y Martín Lucero continuará su carrera en el fútbol lejos del Monumental.