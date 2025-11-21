¡Tremendo! Golazo del ‘nuevo Pablo Solari’ se roba todas las miradas en Colo Colo

Este viernes, Colo Colo proyección disputó los cuartos de final del campeonato formativo Sub 20 y, en uno de los duelos más electrizantes de la jornada, el Cacique logró imponerse a Everton por un intenso 4-3.

Fue un partido de infarto, donde los albos debieron remar desde atrás durante gran parte del encuentro, ya que el elenco viñamarino se mantuvo en ventaja en múltiples pasajes del compromiso.

Uno de los cuatro goles del Popular se robó todas las miradas y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Se trata de la increíble anotación del juvenil argentino Martín Lucero, una de las promesas que llegó a Colo Colo bajo el conocido “Método Solari”. El lateral derecho -tocayo del exgoleador albo- fue protagonista de una jugada simplemente espectacular, considerada por muchos como candidata al premio Puskás.

La acción ocurrió cuando el partido bordeaba la hora de juego. Desde la mitad de la cancha, Lucero recibió un preciso pase aéreo que lo dejó de cara al arco rival. Sin dudarlo, y al más puro estilo de un delantero letal, el joven albo improvisó una mezcla de chilena-tijera para clavar un verdadero golazo que significó el 2-2 parcial.

El portero de los ruleteros poco pudo hacer, quedó a mitad de camino y solo observó cómo el balón se metía con una parábola perfecta, desatando la euforia en el recinto de Pedrero.

Aunque Everton volvería a ponerse en ventaja minutos después, Colo Colo reaccionó y con personalidad anotó revertir el marcador con dos goles de manera consecutiva. Así, con gracias a las anotaciones de Nahuel Flores, el propio Martín Lucero, Tomás Medina y Manley Clerveaux, el cuadro albo logró dar vuelta el marcador y sellar un dramático 4-3 final.

De esta manera, el Cacique avanzó a las semifinales del certamen Sub 20 del fútbol chileno, reafirmando el buen momento de sus divisiones inferiores.

