Mundial sub 20

Este 2025 es un año muy especial para el deporte nacional, ya que se celebra en el territorio el Mundial Sub 20 convirtiéndose así en la segunda vez en la historia que el país realiza el esperado evento global del fútbol.

Al ser anfitriones, los dirigidos por Nicolás Córdova ya se encuentran clasificados, por lo que aún se están disputando encuentros para definir a los 12 países que faltan por sumarse a lista de los países que estarán en la cita mundialista.

Hasta el momento los clasificados son: Chile, Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Francia, Italia, Noruega, España, Ucrania, Cuba, México, Panamá y Estados Unidos, mientras que los restantes saldrán de la Copa Africana Sub 20, la Copa Asiática Sub 20 y el Sudamericano Sub 20.

¿Cuándo es el Mundial de Chile sub 20?

El mundial comenzará el próximo 27 de septiembre y terminará el 19 de octubre.

Chile en el Sudamericano sub 20

A pesar de estar clasificados, Chile también es parte del sudamericano en donde avanzó a la ronda final con 6 puntos, venciendo 2 a 1 a Venezuela, ganando 3 a 2 a Perú, perdiendo frente a Argentina, Uruguay y Paraguay por dos goles contra 1.

En la ronda final, la escuadra nacional enfrentará a Colombia este jueves 13 de febrero y a Brasil el próximo domingo 16.