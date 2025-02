Sudamericano Sub 20

Más allá de gustos, lo que ha pasado con Damián Pizarro ha generado una enorme preocupación en el fútbol chileno. El delantero no lo ha pasado nada de bien en la última temporada y, en lo que debía ser su gran vitrina, no ha logrado despegar.

El ex Colo Colo fue titular en el duelo de la selección chilena ante Uruguay en el Sudamericano Sub 20, pero sigue sin reencontrarse con el gol. La situación extendió las críticas en su contra y, cargando con una pesada mochila a sus 19 años, rompió en llanto. Es por ello que varios han salido en su apoyo y uno fue un ex compañero: Lucas Cepeda.

Justo cuando todos le pegan por donde pueden al artillero del Udinese, el extremo del Cacique salió al paso para respaldar a su amigo. Todo a través de las redes sociales, donde la joven promesa nacional respondió más que agradecido por el gesto.

El mensaje de Lucas Cepeda a Damián Pizarro

Las críticas contra Damián Pizarro lo terminaron afectando a un punto crítico. El desconsolado llanto del delantero luego del empate de Chile con Uruguay en el Sudamericano Sub 20 reflejó el sentir de un jugador que hasta hace algunos meses era la gran promesa de nuestro fútbol.

Lucas Cepeda le entregó su cariño a Damián Pizarro en medio de su mal momento. Foto: Instagram.

Lo ocurrido en Venezuela ha generado todo un debate, con muestras de apoyo y alguna que otra frase mala onda contra el artillero. Y ahora fue el turno de uno de sus más cercanos de golpear la mesa.

Lucas Cepeda sorprendió apareciendo en redes sociales con un mensaje para Damián Pizarro. Fue en su cuenta de Instagram donde el extremo subió una foto de cuando compartían camarín en Colo Colo, con un emoticón de fuerza y un corazón.

El gesto fue respondido rápidamente por el delantero, quien con la frase “Mi hermano” y un corazón de vuelta le agradeció su respaldo. Aunque no es de extrañar, ya que ambos fueron compañeros no sólo en el Cacique, sino que también en las inferiores de nuestro país.

De hecho, ambos jugaron el 2024 el Preolímpico en Venezuela, donde incluso hicieron un tridente en ataque. El sueño de todos es verlos juntos en la adulta, aunque para que eso pase, el atacante debe reencontrarse con su mejor versión y, especialmente, los goles.

Damián Pizarro vive el día después de sacar a la luz su frustración por su mal momento en el Sudamericano Sub 20. El delantero sigue siendo una de las grandes promesas del fútbol chileno y hoy necesita más que nunca del apoyo de su gente para volver a ser ese jugador que ilusionó a todo el país.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro esta temporada?

En lo que va de temporada 2024/25 en Italia, Damián Pizarro ha logrado disputar un total de 5 partidos oficiales entre el primer equipo y la Primavera de Udinese. En ellos no tiene goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 291 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile en el Sudamericano Sub 20?

Damián Pizarro y Chile ahora se preparan para lo que será la penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. La Roja vuelve a la acción este jueves 13 de febrero desde las 19:30 horas enfrentando a Colombia.