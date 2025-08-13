La visita del jefe de los árbitros, Roberto Tobar, al estadio Monumental para conversar con Colo Colo, en medio de una fuerte polémica con Jorge Almirón y Arturo Vidal, enciende la polémica en el fútbol chileno.

Más allá de que después se explicó que era para bajar revoluciones, aclarar dudas y calmar las pasiones en las declaraciones en contra de los jueces, en el ambiente quedó una extraña sensación de la visita.

Por lo mismo, justo cuando se está en la previa de un clásico ante Universidad Católica, aseguran que esta jugada puede condicionar al juez del compromiso del sábado en el Monumental: Cristián Garay.

En ese sentido, Patricio Yáñez, quien agradeció el acercamiento del jefe de los árbitros, asegura que si hay un error o un polémico cobro en favor de Colo Colo, quedarán las dudas nuevamente.

De acuerdo con la visita, pero saben que otros equipo no lo miran bien…

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez analizó la visita de Roberto Tobar a Colo Colo: “Es bueno el acercamiento de un gremio con otro, si ha sido un club crítico, si ha sido crítico de un club que ha sido históricamente ayudado que es Colo Colo“.

“Me parece correcto, hay gente que abre especulaciones, que sale la gente de Católica que van ayudar a Colo Colo. Puede ser que debieron esperar otro momento, o de manera más privada, o ellos ir a la ANFP, pero en definitiva todo lo que sea acercamiento“, explicó.

En medio de la polémica que han vivido con las declaraciones de Vidal tras el duelo ante Everton, se cuadra para bajar pasiones: “Me decían de alguna forma pegar un brochazo de que bajen las revoluciones, que no los están cagan…, una palabra que usa Vidal, y que se actualicen, porque hay modificaciones en los reglamentos”.

“Lo veo positivo, pero también entiendo que alguien pueda pensar que no es lo correcto, no es la forma, pero en el fondo es un hecho importante. Colo Colo se le ha pasado la mano con Almirón y Vidal, con un escenario de que Colo Colo anda mal por los árbitros, cosa que no es así, me parece buena la reacción de Roberto tobar. Si el sábado ocurre un error que favorece a Colo Colo lo pueden ligar“, finalizó.

