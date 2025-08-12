Colo Colo esperaba la sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP para ultimar detalles para el clásico de este sábado frente a Universidad Católica, por la fecha 20 de la Liga de Primera. Y el organismo entregó noticias para el Cacique.

Para ir al grano, Arturo Vidal podrá jugar el duelo contra la UC, pero deberá comparecer ante el tribunal la próxima semana, para explicar su actuar en la polémica con el árbitro Felipe González, esto tras el empate de Colo Colo contra Everton.

Si bien había una mínima posibilidad de que el organismo sancionara a Vidal hoy, se da la lógica y el tribunal dejó citado al Rey Arturo para el próximo martes 19 de agosto.

Cabe recordar que Arturo Vidal cumplió castigo por acumulación de tarjetas amarillas contra Everton. Terminado el polémico y agónico empate, el mediocampista de Colo Colo increpó al réferi camino al camarín de los árbitros.

La última polémica de Vidal y Colo Colo con un árbitro

“Sosa no le pega de malo nomás. No le pega a la pelota. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos“, le reclamó Vidal a Felipe González por cobrar un penal para Everton en los descuentos.

Vidal zafa y puede estar en Colo Colo contra la Católica, pero puede perderse Palestino y el Superclásico ante Universidad de Chile.

El volante añadió que “¿cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son cara de palo, liberen el VAR. Nos han cagado todo el año. Siempre la misma hueá. Usen el VAR, para eso tienen la hueá”.

Este incidente fue consignado por el árbitro en su informe, prueba con la que el Tribunal de Disciplina recibirá a Arturo Vidal la próxima semana.

Así las cosas, Vidal puede jugar contra la Católica, pero probablemente quedará sancionado y fuera del duelo siguiente contra Palestino. Si recibe más de una fecha de castigo también se perderá el Superclásico frente a Universidad de Chile.

