Remecido Colo Colo. Nueva derrota y cada vez se siente como más imperativo que Jorge Almirón deje la banca del Cacique, debido a los malos resultados obtenidos.

El público ya hizo saber su opinión. Durante el partido con Universidad Católica, en el que el Albo perdió por 4-1 de local, los hinchas de Colo Colo gritaron y cantaron al unísono, “Almirón ya se va”.

Parece muy difícil que Jorge Almirón continúe en el elenco popular. Sobre todo, tras su conferencia de prensa, en la que no quiso responder preguntas y simplemente aseguró que su representante estaba en conversaciones con Aníbal Mosa.

Aseguran que Jorge Almirón se puede ir ahora mismo

En la transmisión de Radio ADN estaban expectantes a lo que podía pasar con Jorge Almirón. Es que, tras la tremenda goleada por 4-1, todos pensaban que el técnico albo podía dejar de inmediato Macul.

Tras la conferencia de prensa, y los paños fríos del DT argentino, Cristian Arcos lanzó una información importante. El periodista de Radio ADN aseguró que, de llegar a un acuerdo, el técnico trasandino podría dejar su puesto a la brevedad.

“Él no habla con Mosa, así que es su representante el que está hablando. Seguiría la oferta del técnico de que le paguen lo que resta del año. Podría irse hoy“, resaltó Arcos en la transmisión en vivo.

Jorge Almirón en reunión clave en Colo Colo.

