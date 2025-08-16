Desazón y tristeza a la salida de los hinchas de Colo Colo del Estadio Monumental. El Cacique cayó de forma escandalosa ante Universidad Católica, por 4-1, cuando se pensaba que no se podía estar más abajo.

Uno de los que dio la cara fue Carlos Cortés, parte del directorio de Blanco y Negro, específicamente del bloque Vial. Él también tuvo palabras con rabia a la salida del recinto de Macul.

Pero, lo más importante que dijo tuvo relación a la continuidad de Jorge Almirón. El director aseguró en la previa que la continuidad del técnico argentino no estaba puesta en duda. Pero, su opinión mutó tras la debacle presenciada.

¿Se va definitivamente? Carlos Cortés le pone la lápida a Jorge Almirón

Jorge Almirón hace rato que dejó de ser técnico de Colo Colo. El argentino está en otro mundo, toma decisiones erráticas y siempre le echa la culpa a terceros. El bloque de Aníbal Mosa, dentro de Blanco y Negro, ya había intentado desvincularlo, pero el dinero sigue siendo una problemática importante.

“Hay contrato vigente, cláusula de salida y una situación económica de Colo Colo, que no puede andar pagando grandes sumas. Hay que conversar con los otros directores, porque no corresponde que a Colo Colo le pasen a estas cosas, es una situación muy complicada”, aseguró Carlos Cortés.

“Uno vio al equipo jugando mal. Vamos a tener que conversar entre los directores, porque es insostenible. Pero, esta no es una resolución de una sola persona. Esta postura es personal, tengo que hablar con los otros directores“, agregó el que es parte del bloque Vial.

“Todos venimos calientes por este mal espectáculo, a uno le lleva a llegar a ciertas conclusiones, pero no hablo por el resto“, cerró Carlos Cortés, a la salida del Estadio Monumental.

Almirón tiene olor a despedida de Colo Colo.

