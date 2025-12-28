Universidad de Chile sigue de vacaciones tras poner fin a la temporada 2025, donde los jugadores se preparan para el regreso recién para la jornada del 5 de enero.

En ese sentido, la gran mayoría ha salido fuera del país con sus respectivas familias, mientras que los extranjeros del equipo bullanguero han ido a sus países de nacimiento.

Pero hay dos que son considerados los mejores amigos del camarín de la U, quiens incluso no se separaron en sus días libres, lo que compartieron en las redes sociales.

Fue Matías Zaldivia quien se desplazó para visitar a Leandro Fernández en Argentina, donde pasaron una entretenida tarde de piscina con sus familias que quedó inmortalizada.

Matías Zaldivia y Leandro Fernández comparten concentración en la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también Los dos jugadores de U de Chile que adelantan los trabajos físicos en sus vacaciones

Matías Zaldivia y Leandro Fernández juntos en vacaciones de la U

Dos de los referentes que tiene el camarín de Universidad de Chile son Matías Zaldivia y Leandro Fernández, dos que han tenido una gran relación fuera de los vestuarios azules.

Publicidad

Publicidad

Con las familias muy cercanas, decidieron aprovechar la visita al vecino país para compartir una tarde con sus seres querido, cuando va quedando menos de las vacaciones.

Zaldivia y Fernández son muy unidos, incluso comparten pieza en las concentraciones de Universidad de Chile, por lo que hay una gran historia de amistad que los une más allá del fútbol.

Algo que mantendrán esta temporada, ahora de la mano de Francisco Meneghini, porque serán protagonistas del camarín azul por los nuevos objetivos planteados por la dirigencia.

Publicidad

Publicidad

Mira la foto: