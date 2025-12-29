Universidad de Chile tiene confirmado su segundo amistoso internacional para la pretemporada 2026, donde enfrentará a Universitario en la “Noche Crema” en Lima, Perú.

Un partido que tuvo una polémica, una vez que Alianza Lima programó para la misma jornada la presentación de sus refuerzos, en un duelo ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Por lo mismo, desde el ministerio del Interior de Perú citaron a ambos clubes para llegar a un acuerdo, por el tema de seguridad, aunque lo ideal era que uno cambiara de programación.

Algo que, de una manera increíble, se mantuvo tal como estaba, dejando los dos partidos agendados para el 24 de enero, con la U jugando su duelo en el estadio Monumental.

Los azules enfrentarán primero a Racing y luego a Universitario. Foto: Alex Diaz/Photosport

ver también Por culpa de Messi: U de Chile en riesgo de suspender amistoso internacional en Perú

¿Qué pasó con el amistoso de la U en Perú?

Universidad de Chile ya tiene dos compromisos internacionales para disputar en el inicio del trabajo de Francisco Meneghini, justo en la previa del comienzo de la Liga de Primera 2026.

Publicidad

Publicidad

El primero de ellos será el 18 de enero, cuando choque ante Racing, en un amistoso programado en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo, en la ciudad de Concepción.

Mientras el otro estuvo con dudas hasta esta jornada, cuando el medio Líbero confirma la realización de la Noche Crema, con el partido entre Universitario vs Universidad de Chile.

“Tras la reunión en el Palacio de Gobierno entre el Presidente de La República, José Jerí, el Ministro del Interior y representantes de Alianza Lima y Universitario, se confirmó que la Noche Blanquiazul y Noche Crema se realizarán el sábado 24 de enero”, explicaron.

Publicidad