La gran polémica del cierre de temporada 2022 la protagonizó Colo Colo, porque Juan Martín Lucero se fue arrancando del club pese a tener contrato y firmó sin autorización en Fortaleza.

El delantero que fue figura y goleados en los albos se fue casi como un delincuente y el caso terminó en la FIFA, con el atacante impedido de jugar por unos meses.

Ahora, Lucero fue parte del descenso de Fortaleza a la Serie B de Brasil y busca desesperadamente salir del club y el equipo que lo vino a buscar es Universidad de Chile, ex archirrival en su paso por el fútbol nacional.

Cristián Caamaño confirma que la U tiene acuerdo con Juan Martín Lucero

La llegada de Lucero a la U está avanzada, porque el periodista Cristián Caamaño dio a conocer en radio Agricultura que ya hay un acuerdo entre el club y el ariete.

“Tuvo una muy buena temporada en Colo Colo… Lo que yo tengo entendido es que el acuerdo con el jugador está, ahora hay que ver si Fortaleza acepta el traspaso“, dijo el comentarista.

“El jugador ya tiene un acuerdo con el club, ahora la U tiene que levantar el teléfono. Si Merlo dice que ya está la oferta sobre la mesa de Fortaleza, es porque con el representante ya habló”, agregó.

Juan Martín Lucero tuvo un 2025 de bajo rendimiento, ya que jugó un total de 27 partidos en la Serie A de Brasil y apenas marcó tres goles.

