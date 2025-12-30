Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

¡Bombazo! Destapan que Juan Martín Lucero está a un paso de llegar a la U: “El acuerdo…”

El ex delantero de Colo Colo tiene el camino avanzando para volver a Chile y ponerse la camiseta del cuadro azul.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Juan Martín Lucero y Matías Zaldivia se reencontrarían en la U.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJuan Martín Lucero y Matías Zaldivia se reencontrarían en la U.

La gran polémica del cierre de temporada 2022 la protagonizó Colo Colo, porque Juan Martín Lucero se fue arrancando del club pese a tener contrato y firmó sin autorización en Fortaleza.

El delantero que fue figura y goleados en los albos se fue casi como un delincuente y el caso terminó en la FIFA, con el atacante impedido de jugar por unos meses.

Ahora, Lucero fue parte del descenso de Fortaleza a la Serie B de Brasil y busca desesperadamente salir del club y el equipo que lo vino a buscar es Universidad de Chile, ex archirrival en su paso por el fútbol nacional.

Pegan portazo a Gabriel Arias en U de Chile: “Castellón es más completo que él”

ver también

Pegan portazo a Gabriel Arias en U de Chile: “Castellón es más completo que él”

Cristián Caamaño confirma que la U tiene acuerdo con Juan Martín Lucero

La llegada de Lucero a la U está avanzada, porque el periodista Cristián Caamaño dio a conocer en radio Agricultura que ya hay un acuerdo entre el club y el ariete.

“Tuvo una muy buena temporada en Colo Colo… Lo que yo tengo entendido es que el acuerdo con el jugador está, ahora hay que ver si Fortaleza acepta el traspaso“, dijo el comentarista.

Publicidad
Juan Martín Lucero celebrando contra la U, su posible nuevo equipo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Juan Martín Lucero celebrando contra la U, su posible nuevo equipo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El jugador ya tiene un acuerdo con el club, ahora la U tiene que levantar el teléfono. Si Merlo dice que ya está la oferta sobre la mesa de Fortaleza, es porque con el representante ya habló”, agregó.

Juan Martín Lucero tuvo un 2025 de bajo rendimiento, ya que jugó un total de 27 partidos en la Serie A de Brasil y apenas marcó tres goles.

Publicidad
La decisión final en Perú con el amistoso entre Universitario vs U de Chile

ver también

La decisión final en Perú con el amistoso entre Universitario vs U de Chile

Lee también
El dato que genera dudas en la llegada de Paqui a la U
U de Chile

El dato que genera dudas en la llegada de Paqui a la U

Dura crítica a Colo Colo por Vidal, Pavez y Aquino: "No da"
Colo Colo

Dura crítica a Colo Colo por Vidal, Pavez y Aquino: "No da"

"¡Cuánta bondad! Cree que la gente de la U es hue..."
U de Chile

"¡Cuánta bondad! Cree que la gente de la U es hue..."

El hijo de un histórico de la U sacude el mercado de los azules
U de Chile

El hijo de un histórico de la U sacude el mercado de los azules

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo