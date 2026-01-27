Universidad de Chile está muy cerca de conseguir su quinto refuerzo para el 2026. Los azules ya sumaron a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, pero en cualquier momento cae el regreso de Marcelo Morales.

Tras la salida de Matías Sepúlveda todo apuntaba a que el puesto sería de Felipe Salomoni, con opciones para Diego Vargas, con la posibilidad de que el canterano sume minutos sub 21. Sin embargo el entrenador Francisco Meneghini tendrá otra opción y deberá reconfigurar el puzle.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño criticó la crisis formativa del fútbol chileno, incapaz de soltar un juvenil que pueda consolidarse en el fútbol criollo y menos dar un salto de calidad en el extranjero. Ahí fue cuando tuvo un feroz palo para Marcelo Morales, inminente fichaje de Universidad de Chile, de regreso al Chuncho.

“No es sólo problema de Colo Colo. En la U tampoco hay un sub 21 y en la Católica casi que no hay un sub 21. Hay algo que está pasando en todos los equipos”, dijo Caamaño.

Caamaño y el regreso de Morales a la U “del McDonald’s”

Agregó que “no vayamos a un superclase. Mira a Ian Garguez, uno normal. Un jugador confiable en Primera División y que debutó muy joven”.

Marcelo Morales volverá a la U desde el New York RedBull: Caamaño ironiza con el club estadounidense y sus problemas de peso… “Lo tuvieron que traer del McDonald’s”.

“En Universidad de Chile tenían la posibilidad de tener a Felipe Salomoni como lateral izquierdo secundado por el chico Vargas… a las dos semanas tuvieron que traer del McDonald’s a Marcelo Morales”, complementó irónico el periodista.

Caamaño sentencia que “no había confianza en el chico Vargas. Y mira, como dijo Guarello: al lado tendría a Zaldivia, adelante a Aránguiz, un poquito más allá a Assadi. Cómo eso no lo va a contagiar y dar confianza al chico Vargas”.

Cabe recordar que Morales ha tenido más de una polémica por el peso. De hecho, Nicolás Córdova lo cortó de la selección chilena para el Torneo Preolímpico, por reintegrarse a los trabajos con tres kilos extra. Incluso, el mismo jugador ha bromeado con sus subidas y bajadas de peso.

