El fichaje de Marcelo Morales como flamante y quinto refuerzo de Universidad de Chile tendrá que esperar. Pero tranquilo azules, las cosas siguen bien encaminadas. El lateral izquierdo y el Chuncho sufren un retraso en los planes por imponderables climáticos.

En la U esperaban que el formado en el CDA arribara este lunes, ya planificados los exámenes médicos y la firma del nuevo contrato…

Sin embargo, y según informó La Magia Azul, mientras Morales resolvía su salida del New York Red Bulls, el invierno en el hemisferio norte dejó caer una fuerte tormenta en la costa atlántica de Estados Unidos. La intensa nevazón obligó a cancelar los vuelos, dejando al chileno imposibilitado de viajar.

ver también Fouillioux adelanta que Morales es el quinto refuerzo de U de Chile: “Restan detalles”

Literal: Morales espera que pase la tormenta para volver a la U

Así las cosas, Morales no podrá llegar este lunes y su arribo se reagenda para mañana, siempre y cuando las condiciones climáticas le permitan emprender vuelo a Chile.

Morales atrapado en Estados Unidos por la tormenta de Nieve.

Cabe recordar que Morales partió a los New York Red Bulls a principios de 2025. Un año después regresa a préstamo por doce meses con opción de compra.

Publicidad

Publicidad

En el cuadro estadounidense; Morales sólo alcanzó a jugar cuatro partidos por la Major League Soccer y ocho en el equipo filial.

ver también El gesto de Marcelo Morales antes de sumarse a U. de Chile como su último refuerzo

En la U Marcelo Morales se sumará a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero como refuerzos azules. Los azules vienen de ser goleados en el amistoso contra Universitario y debutarán contra Audax Italiano por la Liga de Primera.