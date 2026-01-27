Marcelo Morales será el quinto refuerzo de Universidad de Chile 2026. El lateral izquierdo formado en los azules vuelve del New York Red Bulls y está literalmente en camino, esto tras ver retrasado su vuelo desde Estados Unidos por factores climáticos.

En el plantel azul el mismo Marcelo Díaz reconoció que no le gusta el regreso de Morales, no po lo que pueda aportar en el Chuncho, sino porque su regreso supone un fracaso en el salto al extranejero.

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, Gonzalo Jara manifestó que “yo me fui más grande, con 23 años, pero coincido con las palabras de Chelo Díaz. Tampoco estoy de acuerdo con que los jugadores chilenos vuelvan tras irse al extranjero en poco tiempo“.

“Hay muchos factores también. El futbolista chileno tiene que tener muy claro, y que es lo que le va a pasar a Lucas Cepeda el día de hoy, es que el mejor futbolista de acá en el último tiempo va a ser uno más en su equipo afuera”, complementa.

ver también “No me gusta”: La sincera respuesta de Marcelo Díaz sobre el regreso de Marcelo Morales a la U de Chile

Jara y Morales a la U: “No va a llegar a jugar como titular”

“Por ejemplo, Cepeda no va a ser titular, y es ahí donde tienen que adaptarse. Nicolás Guerra fue a Argentina, y echaron a su entrenador, el que lo pidió, y ahí hay otra adversidad, primero ser titular y ahora va a llegar otro entrenador y tiene que ganarse el puesto con otro técnico que no te pidió. Hay muchas adversidades dentro del fútbol, y yo siento que hoy día, y no conozco a Morales, nunca he conversado con él, pero creo que es un tema más social y de nuestra cultura”, complementa.

Jarita tampoco está de acuerdo con el regreso de Morales a la U.

Publicidad

Publicidad

Jarita sostiene que “si creemos que va a llegar a jugar y ser titular, no. Seguramente le va a costar igual o más que cuando salió de la U y empezó a jugar poco a poco“.

Sobre el regreso de Morales a la U desde la MLS, expone que “no sé que más tenía. Quizás lo que él esperaba no era participar en el equipo proyección del club, no sé donde estaba“.

ver también Despectivo y duro palo de Caamaño a Marcelo Morales: “U de Chile lo fue a buscar al McDonald’s”

“Pero por lo que uno va sabiendo era que no jugaba ni estaba considerado en el primer equipo, entonces quizás hay muchas cosas con las que él se encontró que creía que iba a ser muy diferente. Y súmale el idioma, que uno dice ‘ay, es Estados Unidos, es inglés’, y a mí me tocó y yo aprendí inglés estando en Inglaterra, algo que hoy yo veo tan básico, bueno para muchos es muy complicado”, sentenció Gonzalo Jara.

Publicidad