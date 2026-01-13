Es tendencia:
Colo Colo

Gonzalo Jara reacciona al ‘experimento’ de Colo Colo con Arturo Vidal: “Creció siendo líbero”

Jarita reacciona sin sorprenderse a la posibilidad de que Arturo Vidal sea un nuevo defensa central en Colo Colo 2026.

Por Diego Jeria

Jarita reacciona a Vidal como defensa central en Colo Colo.
Colo Colo ya trabaja en el estreno oficial de los amistosos de pretemporada. Este jueves los albos enfrentan a Olimpia de Paraguay en la Serie Río de La Plata y el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, sorprendió al parar la primera formación.

Si Ortiz repitiera contra Olimpia lo trabajado este lunes, Colo Colo jugará con Arturo Vidal como defensa central, en dupla con el refuerzo Joaquín Sosa. El DT dejó a todos impactados en el Cacique.

Cabe recordar que en Colo Colo partieron Emiliano Amor, Sebastián Vegas y ahora Alan Saldivia. Llegó Sosa y ahora Javier Méndez como central, contando además Jonathan Villagra. Ahora Ortiz suma a Vidal entre sus alternativas.

Jarita ni se sorprende: se imagina a Vidal como defensa en Colo Colo 2026

Sin embargo, de concretarse el “experimento” del entrenador albo, el Rey Arturo simplemente volverá a un lugar en su historia. Vidal es reconocido como volante mixto, tanto defensivo como ofensivo en Europa, pero también ha jugado como delantero y zaguero central. De hecho, así partió en Colo Colo.

“Muchos han dicho que Arturo Vidal, por la edad y el desgaste físico, podría ir retrocediendo en la cancha. Incluso Claudio Borghi, que lo conoce de chico, ha manifestado que debería jugar como central”, dijo Daniel Arrieta en su reporte en TNT Sports.

En el estudio del programa Pelota Parada, Gonzalo Jara fue tajante e impávido, sin verse afectado en lo más mínimo: “Vidal creció siendo líbero. Era defensa central“, manifestó.

Compañero de Vidal tanto en Colo Colo como la selección chilena, Jara sentenció que “yo sí me lo imagino, pero parte por la aceptación del jugador, de dónde quiere jugar Arturo. Ya ha jugado de líbero, de central, de lateral izquierdo con línea de cuatro“.

