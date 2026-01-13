Aníbal Mosa estaba feliz presentando a Javier Méndez como el nuevo refuerzo de Colo Colo cuando una pregunta le cambió el rostro: el cuerpo médico del Cacique está molesto con la dirigencia.

Esto debido a diferencias en el viaje a Uruguay que tendrá el elenco para jugar los amistosos Serie Río de La Plata, ante lo cual el presidente dio a conocer su postura.

“Es la primera información que tengo, no me han dicho nada de que alguien no vendría a trabajar o está molesto con algo”, manifestó para después indicarle a todos que el interlocutor debe ser Roberto Yáñez, médico que lleva más de 30 años en el club.

“Nuestra relación la entendemos con Roberto Yáñez, el resto se tiene que someter a él. Si no está a gusto con algunas cosas, bueno…”, confesó Mosa.

Colo Colo sumó una polémica con su cuerpo médico

Colo Colo aprieta su economía en el cuerpo médico

Indicó Mosa además que “en temas de viáticos los médicos no tienen un tratamiento diferenciado. Pero estamos en una situación diferente a la del año pasado, no es sólo para los médicos. Estamos en una economía de guerra sacando gastos que no podamos solventar, pero no tiene nada que ver con que los médicos no vengan a trabajar”.

Quien dio más luces al respecto fue el gerente deportivo, Daniel Morón, de quien se puede interpretar que se reducirá el equipo médico que viaje con Colo Colo y esa sería la razón del problema.

“Yo también la descarto (el problema). Tenemos una reunión con el jefe del área médica en un rato más. Lo único que hemos pedido al jefe de área médica es incluir a las personas que sean necesarias en los viajes. Las condiciones del viaje son para todos por igual”, manifestó.