Vicente Pizarro cuenta los días para su debut en Rosario Central, donde llegó como fichaje por expresa solicitud de Jorge Almirón. Sí, el mismo director técnico que lo tuvo en Colo Colo pidió su contratación en el cuadro Canalla, donde dejó buenas sensaciones en sus primeras semanas.

Paralelamente, el zurdo mediocampista surgido en las inferiores del Cacique recibió un respaldo irrestricto de un jugador que tardó mucho en salir de Chile. Pero que cuando lo hizo, se erigió como una figura en el FK Sochi de Rusia: Ignacio Saavedra.

El mediocampista surgido del semillero de Universidad Católica ha llegado a ser incluso capitán de su equipo. Y le dio su venia al zurdo seleccionado chileno por su desembarco en la Liga Profesional de Argentina. “Vicho está preparadísimo, es un jugador de selección”, contó el Nacho Saavedra en DLT Sports.

Vicente Pizarro en plena práctica por Rosario Central. (Foto: Rosario Central).

“Fue capitán de Colo Colo y campeón. Puede ser un gran salto para él. Juegan Libertadores, en un estadio hermoso y con Ángel di María”, describió Saavedra, mediocampista que tiene 27 años y suma 73 partidos en el fútbol profesional ruso, donde llegó en ener de 2024.

Por cierto, de su experiencia en la UC, el Nacho también conoce de Central. “(Alfonso) Parot y (Fernando) Zampedri me decían que era una locura el estadio. Ellos salieron campeones de la Copa Argentina, eran dioses allá”, expresó el mediocentro, quien no tiene dudas.

Publicidad

Publicidad

“El Vicho es seleccionado, tiene muchos partidos de Eliminatorias. En un momento, tal vez te puedes trancar un poco en el nivel chileno, pero él está más que preparado. Además tiene buena cabeza”, aseguró Ignacio Saavedra con muchas esperanzas en el ex capitán albo.

Jorge Almirón da instrucciones y Vicente Pizarro escucha con atención. (Foto: Rosario Central).

ver también La primera foto de Vicente Pizarro con la ropa de Rosario Central genera una musculosa comparación

Nacho Saavedra aplaude el fichaje de Vicente Pizarro en Rosario Central

La experiencia de Ignacio Saavedra en Rusia le sirvió para comparar el escenario que encontrará Vicente Pizarro en Rosario Central. “Hay que asumir la responsabilidad. En Católica llegó Luciano, el Huaso, jugadores que viste jugar y eran una locura”, expuso el Nacho.

Publicidad

Publicidad

Vicente Pizarro en plena práctica de Rosario Central.

“Y le ponen presión a uno para llevar al equipo, uno debe asumir la responsabilidad. Cuando llegas con nombre es mucho más. Yo llegué a Rusia siendo un NN y después de una semana, me decían por qué no fui a otro lado. Hacía goles en todos los entrenamientos, me salía todo”, reveló Saavedra.

En aquel momento, causó buena impresión de un entrenador. “El DT me preguntó si había pensado en jugar un poco más adelante. Pero llegar con un nombre te pone otra presión. Los tenía más o menos vistos. Zampe me sorprendió, ya conocía a Pinares. Puch fue una locura”, recordó Saavedra sobre su estadía en la Franja.

Publicidad

Publicidad

“El más locura de todos fue Mati Dituro. Ya llevábamos como dos años y me siento en la mesa y le digo ‘cómo no estás jugando en el Real Madrid’. Me dijo que se había mandado mil cagás cuando chico, estuve en Perú, Bolivia. No aproveché. Y fui entendiendo que la calidad no es todo”, reflexionó el Nacho, siempre en DLT Sports.

Ignacio Saavedra y Matías Dituro en la Universidad Católica. (Marco Vasquez/Photosport).

Añadió que “ahora Mati tiene una cabeza tremenda, es uno de los capitanes del Elche y pelea el arco con Iñaki Peña”, relató Saavedra sobre el duelo de su ex compañero con un ex golero del Barcelona.

Publicidad

Publicidad