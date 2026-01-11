“Corre con ventaja”: Vicente Pizarro suma elogios en su primer triunfo con Rosario Central

Vicente Pizarro ya es titular en Rosario Central. En menos de una semana, el seleccionado nacional ya se sumó a las órdenes de Jorge Almirón y este domingo ya consiguió su primer triunfo como titular.

El cuadro canalla disputó dos amistosos de 50 minutos ante Villa Dálmine en el complejo Arroyo Seco. El ex Colo Colo fue una de las grandes sorpresas del duelo ya que recién a mitad de semana se pudo sumar a los trabajos en cancha del equipo.

ver también Los dos “refuerzos” que suma Fernando Ortiz tras la partida de jugadores en Colo Colo

Pese a ello, el “Vicho” fue uno de los más destacados en el triunfo por 3-0 con goles de Ángel Di María, Enzo Giménez y Alejo Véliz. “Pizarro dejó una buena impresión en su estreno no oficial con la camiseta auriazul”, detalla el medio La Capital.

“Se mostró activo en la mitad de la cancha y adaptándose rápido a la idea del entrenador. El mediocampista fue parte del once que hoy corre con ventaja para arrancar la competencia oficial”, agregaron sobre el formado en el Cacique.

Luego hubo un segundo partido donde Rosario también ganó, ahora por 2-0. Lo positivo para Almirón es que además de Pizarro, sumaron minutos Gastón Ávila y el portero Jeremías Ledesma. El golero incluso atajó un penal para cerrar una jornada de puras alegrías para los canallas.

ver también “Toda una vida soñando jugar ahí”: así se despidió Vicente Pizarro de Colo Colo

¿Cuándo juega Rosario Central?

Rosario Central ya conoce el fixture que deberá afrontar en el Torneo de Apertura 2026. El equipo de Vicente Pizarro debuta el 24 de enero cuando reciba a Belgrano. Luego el 28 de enero debe visitar a Racing Club y luego el 1 de febrero se enfrenta a River Plate.

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que también disputa la Copa Libertadores desde la fase de grupos. Por lo que los primeros partidos serán claves para Jorge Almirón.