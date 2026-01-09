Este jueves fue un día muy emotivo para los hinchas de Colo Colo, porque Vicente Pizarro fue presentado en Rosario Central. El club se despidió de su capitán y uno de sus grandes canteranos.

“Llegaste como un niño con un tremendo futuro, creciste con ADN albo y hoy te vas como referente de este club y seis títulos. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. El Monumental siempre será tu casa, Vicho querido”, fueron las palabras de despedida para el Vicho.

Por su lado, el volante también tuvo muchas cosas que decir. Horas después de que fuera presentado en Argentina y viviera su primer entrenamiento junto a Jorge Almirón, Vicente Pizarro fue a redes sociales para despedirse.

Vicente Pizarro ya no es jugador de Colo Colo y así se despidió | Rosario Central

La despedida de Vicente Pizarro a Colo Colo: “Toda una vida soñando”

“Desde los ocho años crecí formándome en el club, toda una vida soñando poder jugar ahí. Pude debutar y cumplir muchos sueños, hoy busco un nuevo desafío con muchas ganas de seguir progresando en mi carrera“, dijo.

“Gracias a todos los compañeros que tuve, a la gente de todas las áreas del club, mi familia, amigos y al hincha por su cariño en todo momento, viví momentos hermosos y no lo olvidaré nunca. Muchas gracias“, cerró.

En Argentina, Vicente Pizarro ya se incorporó a la pretemporada de Rosario Central. Para este año, tendrá el gran desafío de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores junto al Canalla.