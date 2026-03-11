“Muchos lo piden…”: Marcelo Díaz periodista cuenta la firme sobre el retorno de Jorge Sampaoli a la U

Universidad de Chile puso fin al proceso De Francisco Meneghini. El entrenador trasandino no pudo darle vuelta al mal rendimiento del equipo y puso fin a su ciclo al mando de la U.

Paqui logró superar a Colo Colo en el Estadio Monumental. Pero ese envión no impidió la eliminación de Copa Sudamericana y el bajo rendimiento de local en la Liga de Primera. Lo que hizo evidente el quiebre con los hinchas en el último partido en el Estadio Nacional.

Así las cosas, ya empiezan a rondar nombres como candidatos. Y el que más se menciona es justamente Jorge Sampaoli. El casildense lo ganó todo en el club, y pese a sus malos rendimientos en sus últimos clubes, sigue siendo el gran anhelo de los hinchas. Si hasta se le consultó a Azul Azul tras la salida de Paqui.

Sin embargo, el tema lo abordó Marcelo Díaz periodista y las cantó Claritas sobre el posible retorno del calvo estratega.

“Sampaoli vuelve a sonar. Pero cuánto gana por año”, lanzó de entrada el comunicador de TNT Sports. “Muchos lo piden por lo que hizo, pero hoy es otro en cuanto a lo que pedía antes”, complementó.

“Berizzo estuvo en carpeta pero se descarto por lo caro. Renato Paiva está sin club. Sí su representa dice que hablan, es porque es así seguramente. Por lo menos las arcas están saneadas”, expresó Díaz dejando abierta la chance ante una posible sorpresa en lo que se avecina para la U.

¿Quién será el nuevo DT de Universidad de Chile?

Tras la salida de Paqui, ahora Universidad de Chile asumirá el interinato de Jhon Valladares. Por lo que comandará al equipo ante Coquimbo Unido en la fecha 7 de la Liga de Primera.

Tras su salida de Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli vuelve a sonar en la U (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

Mientras tanto Azul Azul busca el reemplazante de Paqui. El comunicador reveló la lista que manejaba Manuel Mayo que contemplaba desde Nicolás Diez, Martín Anselmi, Eduardo Berizzo, Miguel Ángel Ramírez. Diego Martínez, Joaquín Papa

Jorge Baba, Marcelo Méndez, Renato Paiva y Francisco Meneghini que fue el elegido. El tema es que eso fue en diciembre del 2025. Por lo que ahora el escenario es totalmente distinto, más aún sin copas internacionales como atractivo.

Pese a ello, ahora habrá una exigencia más que importante para no fallar en la elección. “Se va a buscar un nuevo entrenador que tenga espalda, con una campaña exitosa que lo respalde”, sentenció Marcelo Díaz en Pelota Parada.

