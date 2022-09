No ha sido una semana tranquila en Universidad de Chile a espera del duelo del miércoles contra Coquimbo Unido, partido de seis puntos en la lucha por la permanencia en Primera División. Uno de los afectados indirectos por el mal desempeño de la U en la tabla es el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz.

El reportero fue vetado del CDA, sin posibilidad de ingresar al Centro Deportivo Azul para hacer sus informes como acostumbraba, desde el interior del nido del Chuncho. Y fue el mismo Marcelo Díaz quien explicó de principio a fin la polémica.

“Estoy fuera del Centro Deportivo Azul. Está la piel sensible en Universidad de Chile con todo lo que ha pasado. Tenía que ser una semana tranquila y no lo ha sido en la U por diversos temas: lo de Felipe Seymour, la respuesta de Ronnie Fernández… yo ya lo conversé con él (Fernández), ya lo conversé con Seymour, la decisión que yo esté fuera es una decisión del club y plantel completo”, dijo Díaz en el Programa Todos Somos Técnicos.

El comunicador agrega recordó que la decisión fue tomada tras un despacho suyo en el que informó sobre el asado del plantel en la previa del Clásico Universitario contra la Católica, realizado en el CDA.

“Lo que había manifestado yo, lo que dije fue el asado que habían hecho después de un entrenamiento, tras jugar contra la Sub 20 de Pato Ormazábal, un asado de convivencia, de bienvenida a la psicóloga, y fue hasta las tres de la tarde y después los jugadores se fueron para su casa, fue muy simple”, expuso Díaz.

Marcelo Díaz sentencia que “yo estaba en el CDA, lo comenté porque alguien me lo dijo, no de la U, sino de alguien de la sub 20 cuando se estaban yendo. Lo comenté y eso no cayó muy bien. Prefirieron que yo no estuviera dentro del CDA para hacer mis informes. Los que voy a seguir dando desde afuera. Yo asumí que eran los capitanes los que se habían molestado, hablé con ellos y me manifestaron que fue una decisión del club”.