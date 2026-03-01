La derrota dolió en Macul. Fernando De Paul dio la cara tras la derrota 1-0 de Colo Colo ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental y analizó el desarrollo del Superclásico.

El arquero albo fue claro al momento de explicar el resultado. “Fue parejo todo el partido, se encontraron con una pelota ahí. Se acabó”, lanzó de entrada, apuntando a que el duelo no tuvo grandes diferencias futbolísticas.

El único tanto del compromiso lo marcó Matías Zaldivia, tras asistencia de Juan Martín Lucero. Una jugada puntual que terminó inclinando la balanza en favor de los azules.

Para De Paul, el trámite general fue equilibrado. “Fue un partido parejo, ellos tuvieron esa situación. Los dos tuvimos dos o tres cada uno, pero ellos convirtieron”, explicó, restándole dramatismo al análisis.

Zaldivia anotó el único tanto del partido

Cuál es el objetivo de Colo Colo según Fernando Ortiz

Consultado por el arbitraje del partido, Fernando De Paul no profundizó demasiado. “Puede ser, lo analizaremos en la semana”, respondió sobre posibles falencias o aciertos durante el partido.

Eso sí, el portero insistió en que el marcador se definió por detalles. “Se encontraron con una pelota, después fue parejo”, reiteró, convencido de que el desarrollo no reflejó una superioridad amplia del rival.

Pese al golpe que significó perder en casa, De Paul dejó un mensaje hacia adelante. “Es un clásico, nosotros seguimos con el objetivo del campeonato”, cerró, enfocando la mira en la lucha por el título más allá del traspié en el Monumental.