Juan Martín Lucero vive uno de sus días más polémicos en el fútbol. Este domingo el delantero vuelve a encontrarse con Colo Colo, el club al que defendió, pero del que se fue de la peor manera posible.

El delantero fue campeón en 2022 y asomaba como una de las estrellas para el 2023, pero a pesar de haber renovado contrato, forzó su salida a Fortaleza. Esto terminó con una pelea en el TAS que ganó el Gato, quien tras su paso por Brasil volvió a nuestro país para meterle el dedo en la herida al Eterno Campeón firmando con su archirrival: la U de Chile.

Es por ello que si ya en Copa Libertadores lo recibieron con un clima hostil, ahora que regresó al Monumental con la camiseta del Bulla le hicieron saber que no olvidan su traición. Apenas pisó el pasto de Pedrero, el atacante recibió una ola de pifias e insultos.

Juan Martín Lucero vive un infierno con los hinchas de Colo Colo en el Superclásico

A Juan Martín Lucero no lo esperaban de buena manera en el Estadio Monumental. El delantero vuelve a verse las caras con Colo Colo, ahora con la camiseta de la U, lo que lo ha transformado en el jugador más pifiado de la jornada.

Juan Martín Lucero fue el jugador más abucheado en la U por los hinchas de Colo Colo en el Superclásico. Foto: Photosport.

El Gato regresó a la Ruca y los hinchas lo recibieron haciéndole sentir su molestia por todo lo que ha pasado en los últimos años. Cuando el elenco estudiantil pisó el pasto, el delantero fue quien iba a la cabeza y de inmediato se llenó de insultos.

Las cosas fueron subiendo cada vez más de tono, hasta que el Estadio Monumental completo se le fue encima. Al son “Lucero con… en Pedrero de dimos de comer“, los fanáticos de Colo Colo le recriminaron la actitud que ha tenido desde su polémica salida.

En el momento en que se dieron las formaciones por los altoparlantes, nuevamente su nombre fue el más abucheado. A él se sumó Matías Zaldivia, otro con pasado albo pero que ya dio vuelta la página siendo un pilar para la U.

Quedará esperar para ver si es que el delantero puede hacer valer la ley del ex. En el elenco estudiantil necesitan con urgencia sumar de a tres para así salir a flote y dejar la zona de descenso en la que entraron al encuentro.

Juan Martín Lucero se gana el odio de los hinchas de Colo Colo en su reencuentro. El atacante no es bienvenido en el Estadio Monumental y los hinchas se lo dejaron más que claro.

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones de Liga de Primera 2026

