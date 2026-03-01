Le han dicho de todo a Marcelo Morales. Que no está en ritmo de juego, que está sobrepeso o que fracasó en Estados Unidos. Pese a ello, el lateral izquierdo de la Universidad de Chile fue titular en el Superclásico ante Colo Colo y no destiñó.

De hecho, el único gol del triunfo de la U de Chile sobre Colo Colo vino desde una pelota parada cobrada, precisamente, por el Chelo Morales, que la metió pasada en el área alba. Juan Martín Lucero pivoteó y Matías Zaldivia terminó encajándola.

Un tanto que otorga una nueva alegría para el cuadro azul. Y por si fuera poco, lo hace con un Paqui Meneghini colgando de la banca y en medio de un Monumental repleto de hinchas albos.

Festejo de Marcelo Morales

Una cosa que se había vuelto costumbre en la era de Marcelo Morales como jugador azul eran sus transmisiones en vivo, tras los partidos. En esta ocasión, el Chelo no perdió la oportunidad e inició un video en medio de un cántico que decía “el Indio no lo puede creer…”.

Si bien un canto a todo pulmón en un camarín del Monumental tapizado con banderas de la U ya es suficiente para llamar al olfato periodístico, lo es más lo de Juan Martín Lucero. El argentino, ex Colo Colo, se vio cantando la canción en contra de su ex club, de fondo en la transmisión.

La jugada del gol de la U | Photosport

Esto, mientras el propio Chelo Morales no paraba de cantar y de filmar a sus compañeros. Entre los otros jugadores que se puede apreciar en el video están Maximiliano Guerrero, Matías Zaldivia (al lado de Lucero) y Franco Calderón.

