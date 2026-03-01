Universidad de Chile venció por 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental con gol de Matías Zaldivia. Los dirigidos por Francisco Meneghini obtuvieron su primer triunfo del 2026.

Las notas de U. de Chile

Gabriel Castellón (6,5): dejó atrás las dudas que mostró ante Limache y evitó de forma impresionante lo que habría sido el 1-0 de Colo Colo en el primer tiempo. También, evitó el empate en la última jugada.

Nicolás Ramírez (6,0): muy seguro. Estuvo limpio en la salida y firme en los mano a mano. Incluso, casi asiste a Juan Martín Lucero.

Franco Calderón (6,0): sólida presentación del Chaco. Por arriba ganó la mayoría de los duelos y fue prenda de garantía en el Bulla.

Matías Zaldivia (7,0): la figura del partido. Es el patrón de Universidad de Chile en el fondo y coronó una actuación consagratoria con el único gol del partido. Cumplió con la “ley del ex”.

Zaldivia anotó el único gol de la U en el Superclásico. Imagen: Photosport

Fabián Hormazábal (5,5): si bien no tuvo un mal partido, todavía está lejos del nivel de años anteriores. A pesar de aquello, no sufrió mucho por la banda derecha.

Israel Poblete (6,0): correcto partido del relojito de Universidad de Chile. Pese a no brillar, fue un muy buen complemento para Charles Aránguiz en el mediocampo.

Charles Aránguiz (6,5): volvió a ser el motor del Romántico Viajero. El Príncipe subió su nivel respecto a lo hecho en los primeros partidos. No puede faltar nunca.

Marcelo Morales (5,0): se notó demasiado la falta del fútbol. Al comienzo del partido perdió algunas pelotas infantiles, pero fue de menos y más y le alcanzó para aprobar.

Javier Altamirano (6,0): el mejor en ofensiva de Universidad de Chile. Fue el más peligroso, aunque le faltó terminar de mejor manera en ataque algunas jugadas.

Eduardo Vargas (4,5): el peor del Romántico Viajero. Si bien mostró muchas ganas y movilidad, perdió demasiados balones en el primer tiempo. Por algo fue el primer cambio azul.

Juan Martín Lucero (5,0): bajo partido del argentino, pero maquilló su jornada y su nota con la asistencia a Matías Zaldivia en el gol de Universidad de Chile. De todas maneras, necesita elevar su nivel.

Maximiliano Guerrero (5,5): entró por un errático Eduardo Vargas a los 61′ y le dio más frescura a la banda derecha de los Azules. Con el marcador a favor, aprovechó su velocidad para inquietar a la defensa alba.