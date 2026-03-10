Tras la salida de Francisco Meneghini de la banca de Universidad de Chile, la dirigencia de Azul Azul deberá nuevamente elegir a un entrenador que encabece el proceso deportivo del club durante este 2026.

El complejo momento futbolístico de la U obliga a encontrar un técnico capaz de ordenar el plantel, devolver una identidad de juego y volver a competir en la parte alta del torneo en poco tiempo. Es en ese escenario donde le preguntamos a la inteligencia artificial por un técnico ideal para asumir la banca universitaria.

En esta oportunidad fue ChatGPT la IA que nos dio tres nombres interesantes por distintos motivos: Martín Lasarte, Gustavo Álvarez y Jorge Sampaoli, todos ligados en alguna etapa a la U.

Tres técnicos que aparecen como alternativas para la U

Martín Lasarte, un nombre que siempre vuelve cuando la banca azul queda vacante. El técnico uruguayo conoce el club y dejó una buena imagen tras conquistar el Apertura del 2014. Su experiencia y conocimiento del fútbol chileno lo convierten en un perfil que podría entregar estabilidad inmediata en un momento complejo.

El otro candidato interesante es Gustavo Álvarez, último entrenador que tuvo la U antes de ‘Paqui’ y que además de ser campeón con Huachipato en 2023, volvió a hacer competir a la U el 2024 y 2025 después de años peleando abajo, además de potenciar jugadores jóvenes y conseguir resultados internacionales.

El tercer nombre y quizás el que más ilusiona a los hinchas es Jorge Sampaoli. Técnico que ocupa un lugar especial en la historia del club. El argentino fue el líder del equipo que conquistó la Copa Sudamericana 2011, el mayor logro internacional de la institución. Su estilo ofensivo y su fuerte vínculo con la U hacen que cada vez que la banca queda libre, su nombre vuelva a aparecer.

¿Cuál sería el DT ideal para la U según la IA?

Si bien los tres entrenadores ofrecen caminos distintos, la IA señala que el perfil que parece más equilibrado para el momento actual del club es Gustavo Álvarez. S obre este la IA señala que: “Su conocimiento reciente del fútbol chileno , sumado a una idea de juego clara y moderna, lo posicionan como una alternativa capaz de liderar un proyecto deportivo y devolverle protagonismo a Universidad de Chile”.

La IA se inclina por Gustavo Álvarez por encima de cualquier otro DT para la U. (Foto: Alex Diaz/Photosport)

En el caso de Sampaoli, la misma IA indica que hay factores que podrían complicar su retorno, indicando que si bien su nombre siempre genera ilusión entre los hinchas y que sus últimos ciclos como entrenador no han tenido los resultados esperados: “el elevado costo de su cuerpo técnico podría transformarse en una dificultad para Azul Azul, especialmente en una temporada donde la U no tendrá competencia internacional, lo que reduce los ingresos del club”.

En resumen