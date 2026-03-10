La salida de Francisco Meneghini de la banca de Universidad de Chile sigue generando debate en el mundo del fútbol. Esta vez fue el histórico ex jugador azul Martín “Tincho” Gálvez, quien se la jugó con un nombre para asumir el desafío.

En conversación con Redgol, el ex Universidad de Chile fue claro al señalar quién debería tomar el mando del equipo en este momento. Para sorpresa de muchos, apostó por un viejo conocido de la institución.

ver también La desconocida cláusula que le permite a la U de Chile no desangrarse con el despido de Paqui Meneghini

“La verdad, me gustaría a Jorge “Lulo” Socías, porque entre tanto inepto, a lo largo de los últimos 15 o 20 años, creo que Socías es un hombre de casa y yo le tengo fe”, afirmó sin rodeos.

Por otro lado el referente azul también defendió que el partido de ayer no estuvo mal del todo. “Me dio la sensación que como que ayer Menegini había encontrado algo que no había mostrado antes“, comentó Tincho.

Jorge Socías ya dirigió a U. de Chile en 1994-1995 y 2007

Defiende la experiencia en la banca

“A veces hay que pensar que la gente mayor tiene algo. Los jóvenes hablan mucho de planificación, computación, estadísticas, kilómetros recorrido, pero hay veces que los zorros viejos son importantes en los equipos”, explicó.

Publicidad

Publicidad

ver también Los técnicos chilenos que mira U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini

Finalmente, el formador azul planteó que el partido pudo tener otro desenlace si se concretaba una de las jugadas clave del encuentro. “Si Altamirano hace ese gol en el minuto 40 del segundo tiempo, hoy estaríamos hablando de otra cosa”, cerró.

Universidad de Chile deberá encontrar un nuevo entrenador lo antes posible, ya que este sábado enfrentará al actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido. Además, los azules atraviesan un momento complicado en la tabla y necesitan volver a sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

Resumen:

Martín Gálvez propuso a Jorge Socías como nuevo entrenador tras la salida de Meneghini.

Jorge Socías dirigió previamente a Universidad de Chile durante 1994-1995 y el año 2007.

Universidad de Chile enfrentará al campeón Coquimbo Unido este sábado en un momento crítico.