Cuando la gloria era sólo parte del pasado, Jorge Lulo Socías se sentó en la banca de Universidad de Chile e hizo historia. Tras 25 años sin campeonatos, el Romántico Viajero alcanzó una nueva estrella, en 1994.

La hazaña volvió a repetirse al año siguiente, gracias a la combinación perfecta del estratega Socías y de un Marcelo Salas que estaba en su momento de ascenso.

Pese a los momentos de gloria, Jorge Socías guarda un dolor inmenso con relación al club que tanto amor. Y tiene que ver con los despidos que lo sacudieron, tanto como jugador como de la banca, y terminaron siendo una daga en su pecho. En conversación con el podcast El Gerente de The Clinic, el Lulo se sinceró.

ver también América de Cali ahora sí está cerca de fichar al jugador más odiado en la U de Chile

Dolor de uno que ama los colores

Jorge Socías fue despedido, primero, como jugador, con la llegada de Ambrosio Fernández al club. Luego tras lograr dos campeonatos seguidos y, en 2007, con la llegada de Azul Azul al club laico, le sucedió lo mismo. Todas las recuerda con dolor y, además, es de los pocos jugadores que le han entregado tanto al club y no ha recibido ni siquiera un homenaje de despedida. Esto lo contó con sus propias palabras.

“Hay muchas espinas. Yo a veces me pregunto por qué sigo siendo de la U. Soy de la U por la gente, por la institución, por sus hinchas y los futbolistas. No por los dirigentes. Jugué 14 años en Universidad de Chile. Ambrosio Rodríguez llevaba un año y es capaz de echarte porque le dio la gana”, empezó diciendo el Lulo.

“Yo me fui de la U siendo titular, pero tenía claro que si me pasaba alguien tenía que irme. Era muy fácil decirme: ‘Jorge, ¿qué te parece un año más?’. Hasta el día de hoy no tengo despedida, paso el aviso. Han despedido a jugadores que han jugado un año en la U. ¿Y yo?”, recalcó.

Publicidad

Publicidad

Jorge Socías en 2017 | Photosport

Tiempos de entrenador

Además, habló de sus tiempos como DT del cuadro laico. “Debo ser el único técnico bicampeón en el mundo al que lo echaron. Fui el único al que echaron cuando llegó Azul Azul, en 2007. ¿Cómo no voy a estar dolido? Algo tengo que tener adentro”, señaló.

Ídolo de la Universidad de Chile, Jorge Socías no tuvo grandes éxitos en la banca tras su salida de la Universidad de Chile en 1995, salvo una campaña de ascenso con Everton de Viña del Mar en la B.

Publicidad

Publicidad