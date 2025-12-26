Escoger al mejor jugador chileno de la historia no es fácil, sobre todo después de la irrupción de la Generación Dorada que entregó cracks como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

Sin embargo, dos ídolos del fútbol nacional como Marcelo Salas e Iván Zamorano no escogen a ninguno que haya hecho historia en el Siglo XXI, sino que retroceden en el tiempo.

Al ser consultados este año por el número 1 de Chile, Bam Bam no tuvo ninguna duda. “Elías Figueroa“, dijo en una entrevista con Meganoticias.

El Matador complementó la idea del ex Pichichi del Real Madrid. “Yo no vi a Elías, pero sin duda con todo lo que comentan gente entendida en el fútbol estoy de acuerdo, es el número 1”, fueron sus declaraciones.

Elías Figueroa durante el Mundial de 1974

El legado de Elías Figueroa

Antes de que aparecieran los futbolistas que marcaron a fuego la selección chilena en este siglo, no había dudas de que Elías había sido más que Zamorano, Salas, Leonel Sánchez y Carlos Caszely, los grandes cracks del Siglo XX.

Publicidad

Publicidad

El defensor formado en Wanderers fue elegido tres veces el mejor jugador de América, cuando militaba en el Internacional de Porto Alegre, elenco en el que fue bicampeón del Brasileirao. También ganó dos torneos en Peñarol.

ver también “Siempre puede haber otra sorpresa”: presi de Concepción cuenta la verdad de su Dream Team 2026

Si bien no llegó a Europa, algo que en esa época no era tan común como ahora, tiene el récord de ser el único futbolista chileno en jugar tres Mundiales: 1966, 1974 y 1982.

Elías además se consagró campeón en Palestino, elenco que lo repatrió en 1978 para comandar la escuadra que ganó su segundo y último título nacional. También conquistó una Copa Chile en los árabes.

Publicidad