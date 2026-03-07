Al escuchar la música de Amar Azul de inmediato comienza a picar la garganta por la sed y de el cuerpo se empieza a mover al ritmo de sus cumbias, algo como le pasó a un gran ídolo del fútbol chileno.

Porque fue Iván Zamorano quien se las festejó todas con el grupo argentino en una fiesta, donde incluso se mandó en el micrófono aquella frase prohibida que gusta tanto en Chile.

Fue Miguel Ángel D’Annibale, el vocalista de una de las agrupaciones más importantes de cumbia al otro lado de la Cordillera, quien contó los detalles, con Bam Bam cantando a todo pulmón.

Dejando de lado a Sergio Dalma, que lo marcó románticamente, ahora disfrutó de los bailes, el canto y todo lo hermoso que tiene el estilo musical argentino.

El capítulo de La Junta sorprendió con muchas anécdotas.

Amar Azul hizo bailar y cantar a Zamorano

Fue en un nuevo capítulo de La Junta, donde estuvo invitado el vocalista y líder de Amar Azul, contando historias junto a Julio César Rodríguez, donde justo se acordó de Zamorano.

Fue justo en la canción “Yo tomo vino y cerveza”, que en Chile le han sumado particulares frases, que trajo a colación una anécdota con el goleador de la Roja, hace pocas semanas.

“Estuvimos tocando en Buenos Aires y miro y estaba cantando Zamorano. Fui a conversar con él para decirle ¿Qué haces acá? Le fui a cantar al cumpleaños de la señora de Montillo, estaba Bam Bam con la señora bailando”

“Los argentinos no saben de esa frase del yo tomo vino y cerveza, justo le pongo el micrófono a Zamorano y dice el “mara… cu…”. Decía ‘qué me importa’ y yo le decía ‘nos van a matar a todos'”

