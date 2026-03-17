Hernán Caputto enfrenta su momento más complicado en Coquimbo Unido. El DT que llegó para reemplazar a Esteban González, sufrió un nuevo traspié ante Universidad de Chile. Lo que hizo estallar a los hinchas contra su cometido.

Es que la U se llevó los tres puntos del Estadio Sánchez Rumoroso y con un plantel plagado de bajas y con el interinato de Jhon Valladares. Para peor, fue la segunda caída al hilo como local. Recinto que se había transformado en una fortaleza en la campaña del 2025.

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“Entiendo el malestar de la gente y que se junten dos caídas en casa. A veces te encuentras con cosas que no mereces, pero el fútbol no es solo merecimiento. Creo que hicimos todo, pero faltó lo más importante, que siempre es el gol”, lamentó Caputto tras el duelo ante el Romántico Viajero.

¿Qué pasa con Hernán Caputto?

El tema es que este 19 de marzo se conocerá el grupo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. Además debuta en la Copa de la Liga ante Colo Colo. Por lo que se vienen semanas importantes para los piratas.

Hernán Caputto enfrenta su momento más complejo en Coquimbo Unido

Así las cosas, Hernán Caputto respondió tajante y no dejó espacio a las especulaciones sobre su continuidad en el cargo. “Los entrenadores vamos a ser juzgados por el resultado. Muchas veces se ve poco el trabajo que hay detrás, pero en mi caso no voy a claudicar. Voy a seguir trabajando para consolidar un equipo y buscar las variantes que tenemos”, recalcó.

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Por lo que de momento Caputto no se suma a la lista que integra Francisco Meneghini, Patricio Almendra, Juan Cruz Real, y Javier Torrente como los únicos entrenadores de la Liga de Primera que ya fueron cesados de su cargo.

En resumen:

Hernán Caputto sufrió una derrota ante Universidad de Chile como local en el Sánchez Rumoroso.

sufrió una derrota ante como local en el Sánchez Rumoroso. El 19 de marzo se definirá el grupo de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores.

se definirá el grupo de en la Copa Libertadores. El entrenador argentino debutará en la Copa de la Liga enfrentando a Colo Colo.

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