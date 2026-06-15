“Me la puse”: Zamorano desclasifica el día en que vistió la camiseta de U de Chile

Bam Bam no tuvo problemas en reconocer que una vez se calzó la polera azul, aunque explicó que fue por una buena causa.

Iván Zamorano participó del podast Esto Queda Acá, ocasión en que habló largo y tendido de fútbol chileno. Ahí confesó su opción de dirigir equipos como la selección chilena y Colo Colo.

Pero mientras hablaba de nuestro balompié, Bam Bam fue “apretado” por el Rafa Olarra, conductor del espacio. Ahí el ex defensa identificado con U de Chile lo echó al agua sin tapujos.

“¿Te hay puesto la camiseta (de la U)? Yo lo vi, sí, sí”, se la tiró Olarra. Rápidamente cambió el rostro de Bam Bam, quien más serio admitió el hecho, pero reveló la razón de por qué se puso la polera azul.

Zamorano y su día vistiendo la camiseta de la U

Iván Zamorano reconoció haberse puesto la camiseta de U de Chile en el pasado. Eso sí, aclaró que fue por una buena razón a la hora de ayudar a reconocido rostro hincha de Colo Colo.

Bam Bam sigue desde EE.UU. la acción del fútbol chileno /Photosport

“Marisela Santibañez hizo un beneficio cuando murió su hija y resulta que una de las cosas que se donaron fue la camiseta de la U. Me acuerdo que la camiseta iba como en un millón”, partió explicando.

Fue ahí que el Pichichí de La Liga con el Real Madrid desclasificó que “alguien, no sé si fue Julián Elfenbein, dijo que ponía el doble si me ponía la camiseta (de la U). Me la puse y pagó el doble”.

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“Te gustó sí, te veiai bien de azul”, lo palanqueó el Rafa Olarra, siempre con la buena onda entre ambos. Al menos Bam Bam dejó en claro que a la hora de ayudar no hay rivalidad entre Colo Colo y U de Chile.