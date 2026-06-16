Tras concretar el fichaje de Felipe Flores, Deportes Recoleta continúa activo en el mercado y tendría en la mira a otro ex Colo Colo para potenciar su plantel de cara al segundo semestre.

La ventana de transferencias del fútbol chileno ya comenzó a tomar movimiento y varios clubes de Primera B buscan reforzar sus planteles para afrontar de la mejor manera el segundo semestre. Uno de ellos es Deportes Recoleta, que recientemente oficializó la incorporación de Felipe Flores tras su salida de San Luis.

Sin embargo, el ex delantero de Colo Colo no sería la única cara nueva en el conjunto metropolitano. Con el objetivo de acercarse a los puestos de liguilla y pelear por el ascenso, la dirigencia continúa trabajando en el mercado y tendría en la mira la llegada de otro futbolista con una extensa trayectoria en la categoría.

El otro ex Colo Colo que se suma a Deportes Recoleta

Según revela el medio PrimeraBChile “el cuadro textilero tendría en el radar a Roberto Riveros, delantero que acaba de desvincularse de Curicó Unido”.

El jugador está en la órbita de Deportes Recoleta/Photosport

La carrera de Roberto Riveros

El jugador de 30 años cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol chileno. Formado en Colo Colo, debutó profesionalmente en 2014 y permaneció dos temporadas en el cuadro albo antes de partir a Deportes Santa Cruz en 2016.

Posteriormente defendió las camisetas de Rodelindo Román, Colchagua, Cobreloa, Santiago Morning, Deportes Iquique, Deportes Recoleta y Deportes Temuco. En 2026 se incorporó a Curicó Unido, sumando una nueva experiencia en su recorrido por el balompié nacional.

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El presente de Deportes Recoleta

Actualmente, Deportes Recoleta se ubica en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 22 puntos. Pese a ello, el conjunto metropolitano se mantiene cerca de los equipos que lideran la categoría.

Cobreloa encabeza la clasificación con 29 unidades, mientras que Santiago Wanderers y San Marcos de Arica ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, ambos con 26 puntos.

En síntesis: