El recado de Deportes Recoleta para anunciar a Felipe Flores en la Primera B: “Somos familia”

El cuadro textilero confirmó al sempiterno goleador y hasta hizo alusión a su abrupta salida de San Luis de Quillota.

El mercado de fichajes se empieza a mover y el primer gran anuncio lo hace Deportes Recoleta. Esto debido a que este lunes se concretaron los rumores y confirmó la llegada de Felipe Flores para luchar por el ascenso en la Primera B.

El delantero quedó libre tras su sorpresiva salida de San Luis de Quillota. El delantero lamentó el trato en el cuadro canario y la forma en que Humberto Suazo gestó su desvinculación.

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“Con Humberto el tema me dolió demasiado”, expresó con la herida abierta a Bolavip Chile. “Para serte sincero, de los seis meses que estuve, una vez que se puso el buzo, nunca más me habló. Al pasar de los meses me di cuenta de que hasta el saludo se me negaba”, confesó Flores sobre su ex compañero en Colo Colo y en San Luis.

Sin embargo, el sempiterno goleador recibió una nueva oportunidad a sus 39 años y lo recibieron con los brazos abiertos en la capital. Por lo que ahora luchará por lograr el ascenso definitivo a la Liga de Primera.

Lo que se hizo notar en la publicación de Recoleta al anunciar a Flores. “Bienvenido a tu nueva familia”, comenzó la publicación. “Con una destacada y extensa trayectoria en el fútbol chileno, nos llena de orgullo anunciar la incorporación de Felipe Flores a Deportes Recoleta”, agregaron sobre el goleador que acumula 131 tantos en el profesionalismo.

“Estamos seguros de que su liderazgo y compromiso serán un gran aporte para nuestra institución. Más que un club de fútbol, somos familia”, recalcaron al momento de anunciar al delantero.

¿Cuándo juega Deportes Recoleta?

Deportes Recoleta ahora vuelve a jugar este sábado 20 de junio cuando reciba a Colo Colo. Tras ello, el 28/6 debe visitar a O’Higgins y cierra la fase de grupos nuevamente ante los albos el 6/7.

Luego comienza la segunda rueda de la Primera B donde se ubican en el 9° puesto con 22 unidades. El primer partido será de local el 19/7 ante Santiago Wanderers, que también es uno de los candidatos a luchar por el ascenso.

En resumen:

Felipe Flores es el nuevo refuerzo de Deportes Recoleta para la Primera B.

El delantero de 39 años registra 131 goles anotados en el fútbol profesional.

Deportes Recoleta enfrentará a Colo Colo el próximo sábado 20 de junio.