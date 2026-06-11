El delantero, quien fue compañero de Chupete en Colo Colo, se refirió a lo que fue salida del cuadro quillotano.

Felipe Flores selló un amargo adiós de San Luis de Quillota tras ser cortado por Humberto Suazo. FF17 no entró nunca en los planes de Chupete y terminó saliendo del club tras lograr un acuerdo con la dirigencia tras poco más de un año de relación.

“Agradecemos a Felipe por su profesionalismo y experiencia, siempre puesta a disposición del equipo. El club le desea éxito en sus futuros proyectos”, informaron los quillotanos en redes sociales.

Lamentablemente, este adiós no se da en los mejores términos a nivel deportivo, algo que el propio delantero reveló al apuntar contra Humberto Suazo en su cargo como entrenador del primer equipo.

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Felipe Flores se lanza contra Humberto Sauzo por nula relación

El atacante aseguró en charla con AS Chile que “hace algunos meses ya tenía en mente poder firmar mi finiquito con San Luis. Desde principios de año sabía que no iba a jugar. Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos”.

“Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros”, agregó FF17, quien posteriormente apuntó al momento en que todo se puso cuesta arriba para él: luego de buscar salir a préstamo.

Felipe Flores y Humberto Suazo fueron compañeros en San Luis de Quillota antes que Chupete sea el DT. | Foto: felipeflores17.

“Tras ese episodio se cortó la relación. Se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve un altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras. No había relación, y además, ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar, es decepcionante”, declaró el delantero.

En ese sentido, el formado en Colo Colo afirmó que “nunca me explicaron ‘Felipe, te falta esto o esto otro. No estás jugando por eso o esto otro’. Pensé que él (Suazo) se iba a acercar y tendríamos mejor comunicación, pero bueno, él siempre fue de pocas palabras”,

Para cerrar, FF17 avisó que “solo esperaba un poco más de diálogo de su parte. Nunca me llamó a su oficina ni me explicó por qué no jugaba. Mi única comunicación era con el director deportivo y los dueños del club”.

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En síntesis