El experimentado delantero puso fin a su etapa en San Luis de Quillota, pero su futuro podría definirse rápidamente, ya que reconoció que dos clubes de Primera B ya se contactaron con él para conocer su situación de cara al segundo semestre.

San Luis de Quillota atraviesa un proceso de reestructuración tras el cierre de la primera rueda del campeonato. En ese contexto, el equipo dirigido por Humberto Suazo confirmó la salida del delantero Felipe Flores, quien pese a tener contrato vigente no logró consolidarse dentro del plantel durante esta temporada.

Aun así, el experimentado atacante no tardará en definir su futuro. El propio jugador reveló que ya mantiene conversaciones con distintos clubes y que analiza opciones para continuar su carrera en el segundo semestre.

“Me han llamado dos clubes de Primera B para conocer mi situación. Uno es de Santiago y otro de región. Ahora debo tomar la mejor decisión junto a mi familia”, señaló a AS.

La salida de Felipe Flores

En conversación con AS, el delantero se refirió a su salida de la escuadra. “Hace algunos meses ya tenía en mente poder firmar mi finiquito con San Luis. Desde principios de año sabía que no iba a jugar”.

“Yo tengo una excelente relación con la directiva y la hinchada del club, pero con el cuerpo técnico no había comunicación, con suerte nos saludábamos. Me decepcionó la actitud de Humberto (Suazo), sobre todo porque fuimos compañeros”.

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Añadiendo que “se pudo haber llevado de mejor forma. Nunca tuve un altercado con él, ni una pelea, menos un cruce de palabras. No había relación, y además, ir a entrenar sabiendo que no vas a jugar, es decepcionante”.

“Nunca me explicaron ‘Felipe, te falta esto o esto otro. No estás jugando por eso o esto otro’. Pensé que él (Suazo) se iba a acercar y tendríamos mejor comunicación, pero bueno, él siempre fue de pocas palabras”.

Añadiendo que esperaba un poco más de diálogo. “Nunca me llamó a su oficina ni me explicó por qué no jugaba. Mi única comunicación era con el director deportivo y los dueños del club”.