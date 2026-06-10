Tras arribar como una de las apuestas ofensivas, el jugador dejaría el club durante el mercado de invierno y podría recalar en uno de los protagonistas de la Segunda División.

Rangers atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. El cuadro talquino no ha logrado salir del último lugar de la tabla de Primera B y cerrará la primera rueda en una situación muy delicada.

Los talquinos apenas suman tres puntos en 15 partidos disputados, sin registrar victorias en el campeonato. Un escenario que los mantiene comprometidos con el descenso y obliga al club a buscar soluciones urgentes para el segundo semestre.

En ese contexto, Rangers ya comenzó a planificar el próximo mercado de fichajes. Además de incorporar refuerzos, también se conoció que uno de los integrantes del plantel dejará la institución para partir a préstamo.

El jugador que saldrá a préstamo en Rangers

Según reveló el medio Primera B Chile, el delantero José Tomás Herrera partirá a préstamo en busca de continuidad. Su destino estaría en la Segunda División, categoría en la que ya ha jugado y tuvo una destacada temporada en General Velásquez, club con el que anotó 17 goles.

Asimismo, agregan que pese al hermetismo que existe en Provincial Osorno respecto a eventuales incorporaciones, el atacante tendría avanzadas conversaciones para convertirse en refuerzo del elenco sureño, quienes se encuentran luchando por el ascenso a Primero B, donde marchan punteros de la Segunda División.

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En síntesis: