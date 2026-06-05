Aunque su nombre ha sido vinculado a varios equipos de la categoría, dos posibles destinos le bajaron el perfil a una eventual incorporación del seleccionado chileno Sub-20.

Con la apertura del mercado de fichajes, varios jugadores podrían cambiar de equipo de cara al segundo semestre. Uno de ellos es una de las jóvenes promesas de O’Higgins, que no ha logrado consolidarse durante la presente temporada y aparece como opción para salir en busca de más minutos.

Se trata de Rodrigo Godoy, integrante de la selección chilena que disputó el Mundial Sub-20 de 2025. El volante no ha conseguido la continuidad esperada en el Capo de Provincia, por lo que su nombre surge como posible refuerzo para clubes del Ascenso a través de un préstamo.

“Rodrigo Godoy interesa en Cobresal y Rangers para el próximo mercado”, informan desde el medio O’Higgins Total. Mientras que el medio Fuera de Juego señaló que Deportes Santa Cruz también suena como destino del jugador.

Clubes de Primera B descartan llegada de Godoy

El medio PrimeraBChile reveló que el jugador no llegará a estos clubes del ascenso, al menos, por el momento. “Estamos en condiciones de confirmarles que por ahora lo de Rangers no es más que un rumor, propio de esta época de fichajes. Desde Santa Cruz en tanto también pusieron paños fríos a un eventual interés, al menos por ahora, por el atacante”.

Godoy podría salir este mercado a préstamo/Photosport

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El presente de O’Higgins

El cuadro de Rancagua marcha en el décimo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, mientras que en el plano internacional el equipo chileno enfrentará a Boca Juniors en los octavos de final de Copa Sudamericana.

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En síntesis: