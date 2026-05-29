El técnico del Capo de Provincia habló de lo que será el encuentro ante los Xeneizes.

O’Higgins logró avanzar en la Copa Sudamericana, aunque ahora tendrán un duro desafío, ya que se medirán contra Boca Juniors. Lucas Bovaglio se refirió a esto.

El Capo de Provincia roncó fuerte en Bogotá y eliminó a Millonarios en Colombia. De esta manera sacaron pasajes a los playoffs de la “otra mitad de la gloria”. Claro que para seguir con su aventura internacional, tendrán que enfrentarse a uno de los gigantes de América.

Bovaglio mira de reojo a Boca

Universidad Católica dio la sorpresa,venció a Boca Juniors en La Bombonera y con esto, mandó al club de la Ribera a disputar la Copa Sudamericana. Ahí los Xeneizes no se librarán de los chilenos, ya que ahora chocarán ante O’Higgins.

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“Boca es un grande del continente. Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener. Pero este es un desafío más para el equipo“, comenzó diciendo Lucas Bovaglio. El entrenador del Capo de Provincia asegura que mientras más grande es la valla, más alto saltan sus jugadores.

“A lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo“, señaló el técnico argentino.

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La llave de O’Higgins y Boca Juniors será en las últimas dos semanas de julio, por lo que todavía resta bastante para el encuentro. Lucas Bovaglio es consciente de que se medirán a un equipo que tenía un objetivo mayor, pero igual le darán dura pelea.

“Vamos a enfrentar a un rival que se armó para ganar la Copa Libertadores y cayó en Copa Sudamericana. Sabemos que para jugar estos partidos no puedes equivocarte y tienes que rendir al máximo. Faltan dos meses para el partido y lo vamos a preparar como corresponde”, cerró el DT.