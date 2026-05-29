Ante la segunda vez que el volante declina de asistir a La Roja, el técnico mandó al frente al jugador para que dé las explicaciones pertinentes.

Una de las principales ausencias que tiene la nómina de Nicolás Córdova en la Selección Chilena para los amistosos que jugará en Europa ante Portugal y Congo es el volante Erick Pulgar, pese a su actualidad positiva en el Flamengo.

Tal y como ocurrió en la FIFA Series en Oceanía, donde también declinó de participar en la convocatoria, el antofagastino argumentó “razones personales” para bajarse de la citación. Un asunto que parece no dejar conforme al técnico nacional.

En conferencia de prensa, Córdova no sólo mandó al frente a Pulgar por su negativa a jugar en la Selección, sino que además exigió que sea el propio jugador quien entregué públicamente las razones de sus negativas a ser parte del actual proceso.

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Nico Córdova destapa por qué Pulgar dijo que no a La Roja

“Para aclararlo, siempre ha estado en la órbita de ser llamado. Creo que es uno de los jugadores más importantes que hoy tenemos en el extranjero, jugando a un muy buen nivel, y él por temas personales ha preferido decir que no“, fue lo primero que explicó el estratega.

En esa línea, Córdova agrega sobre Pulgar que “esas son respuestas que él tiene que dar. Entonces, no voy a hacer un juicio de valor del porqué no está acá”, para luego manifestar su deseo de poder tenerlo en las próximas citaciones.

“Nosotros sí queremos que esté y él evaluará en qué momento se volverá a integrar, si es que se vuelve a integrar. Para eso no tengo la respuesta, pero sin duda que es un jugador importante y nos hubiese encantado que hubiese estado“, finalizó el DT de La Roja.

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¿Cuándo juega La Roja?

En un nuevo partido amistoso internacional, Chile visitará a Portugal en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas.

En síntesis

Erick Pulgar se restó de la gira por Europa aduciendo “razones personales”.

de la gira por Europa aduciendo “razones personales”. Nicolás Córdova exigió que sea el propio volante quien explique su decisión.

que sea el propio volante quien explique su decisión. El DT lamentó la baja del jugador de Flamengo, pero espera que regrese en el futuro.

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