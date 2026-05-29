El técnico de la Selección explicó que tenía en planes citar al arquero de Colo Colo para los duelos en el Viejo Continente, pero que llegó a un acuerdo con Sebastián Miranda.

Para los amistosos que la Selección Chilena sostendrá en Europa ante Portugal y Congo, el técnico Nicolás Córdova decidió convocar a tres arqueros, entre ellos el regreso tras más de un año de ausencia de Brayan Cortés.

En el debate colectivo, no fueron pocos los que cuestionaron al actual técnico de La Roja por no llevar a esta gira a Gabriel Maureira, actual meta titular en Colo Colo y que se ganó el puesto tras la grave lesión que sufrió Fernando De Paul.

Fue el propio Córdova que en conferencia de prensa reconoció que tenía en sus planes convocar a Maureira para los duelos amistosos en el Viejo Continente. Pero que se echó pie atrás producto de una solicitud de Sebastián Miranda, técnico de la Selección Sub 20.

ver también Jugó en la U de Chile, cuestiona una medida de Córdova en la Roja y alaba a Gabriel Maureira de Colo Colo: “Me fascinó”

¿Por qué Córdova no llevó a Maureira a la Selección?

“Creo que es importante que se sepa. Él era otro jugador que teníamos pensado llamar, porque ya lleva tres años con nosotros en el proceso”, fue lo primero que aclaró el estratega para luego confirmar que estará disponible para La Roja juvenil.

“De común acuerdo con Seba (Miranda) hemos preferido que juegue los partidos con Brasil, porque al llevarlo a Portugal y España era muy probable que estuviese de tercer arquero”, explicó Córdova por la marginación de Maureira.

En esa línea, el técnico advierte sobre la actualidad del meta albo que “es importante que esté y que en algún momento va a estar si sigue así, pero creemos oportuno que estos partidos de nivel ante Brasil también los pueda jugar“.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Nicolás Córdova explicó que Gabriel Maureira no viajó a Europa para sumarse a la Sub 20.

que Gabriel Maureira no viajó a Europa para sumarse a la Sub 20. El arquero de Colo Colo jugará ante Brasil en lugar de ser tercer meta en la adulta.

en lugar de ser tercer meta en la adulta. La decisión fue tomada en común acuerdo con el técnico Sebastián Miranda.

¿Cuándo juega La Roja?

En un nuevo partido amistoso internacional, Chile visitará a Portugal en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas.

Publicidad