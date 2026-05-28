El Tomatín Rojas hizo un análisis de los porteros en Chile, puso en duda el criterio del DT de la Roja y quedó maravillado con el meta de 19 años que asumió la titularidad en Colo Colo.

Mientras Nicolás Córdova adoptó una medida respecto a las estaturas de los goleros en la Roja, en la selección chilena Sub 20 citaron a Gabriel Maureira, el portero titular de Colo Colo, para aquel amistoso frente a Brasil. Todo eso fue visto con lupa por un retirado golero.

Un portero que jugó en Universidad Católica, en la U de Chile y hasta hace poco tiempo fue gerente deportivo de Deportes Temuco. Sí, más de alguno habrá adivinado que se trata de Roberto Rojas. El inconfundible Tomatín, quien analizó la marginación de Tomás Ahumada en el Equipo de Todos.

A pesar del nivel que ha mostrado el golero titular de Audax Italiano, Córdova no lo incluyó para la lista de jugadores que enfrentará a Portugal y la República Democrática del Congo. Ni siquiera lo citó para el microciclo de goleros que realizó en Juan Pinto Durán.

Tomás Ahumada en acción por Audax Italiano. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Muchos arqueros han aparecido, como (Ignacio) Sáez. Es bajito, pero me gusta mucho. Lo de Ahumada que quedó fuera de la selección por el porte. Yo con metro 70 me paro en cualquier arco de primera y puedo sacar a cualquier arquero de ahora”, fue la apuesta que hizo el Tomatín Rojas en el programa Rayando el CDA.

Prosiguió con sus argumentos. “El nivel no tiene nada que ver el porte. Obviamente si me quieren sacar para venderme al Real Madrid, claro, no sirvo. Pero la selección no es un negocio para sacar jugadores, tienen que estar los mejores”, apuntó.

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Roberto Rojas fue crítico con Córdova, pero lo respaldó en la Roja. (Dragomir Yankovic//Photosport).

“No me puedo estar preocupando si mide 1.80 para venderlo. Los estándares internacionales son por venta, no por rendimiento. Me gusta el Nico Córdova porque es tozudo y para estar en la selección no tienes que escuchar a nadie”, aseguró el Tomatín.

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Tomatín Rojas analiza a Córdova en la Roja y destaca a Gabriel Maureira

A pesar de que Tomatín Rojas cree que algunas ausencias en la Roja son injustificadas, valoró a Nicolás Córdova por su forma de ser y también aplaudió el nivel de Gabriel Maureira. El golero de 19 años tomó la titularidad en Colo Colo por una emergencia.

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Gabriel Maureira en acción frente a Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Una seria lesión de Fernando de Paul le permitió a Maureira sumar minutos profesionales. “La irrupción del arquero de Colo Colo me fascinó, me gustado mucho cómo juega el chico”, aseguró el exarquero de Unión Española, entre otros clubes.

“Tuvo una cortada de centro que agarró la pelota y tres focos del estadio. Impresionante dónde la agarró el cabro chico. Eso dice algo: después cuando se suelte dará que hablar”, sentenció Roberto Tomatín Rojas sobre el promisorio golero que suma 12 partidos en los albos.

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Gabriel Maureira es felicitado por sus compañeros tras la victoria alba ante Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque le dejó una divergencia al DT de la selección chilena. “Pero tú puedes discutir determinaciones. La selección es de rendimientos y para mí, Ahumada está. Pongan a los mejores, olvidemos lo del porte y solos van aparecer. Ahumada fue figura jugando afuera por la copa y rindió”, cerró Roberto Rojas aferrado al rendimiento que el Tomi tuvo en la Copa Sudamericana.

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Revisa la entrevista completa a Roberto Tomatín Rojas

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