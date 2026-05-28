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Copa Libertadores

Coquimbo Unido y los millones de dólares en premios que acumula en Copa Libertadores

Gracias a su clasificación a los octavos de final, la CONMEBOL le entregó millonarios cheques por mérito deportivo. Y puede optar a más.

Por Alfonso Zúñiga

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Coquimbo Unido clasificado a octavos de final en Copa Libertadores.
© PhotosportCoquimbo Unido clasificado a octavos de final en Copa Libertadores.

Por primera vez en sus 67 años de historia, Coquimbo Unido se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores, y lo hizo sorprendiendo a todos al quedarse con el primer puesto del Grupo B, al eliminar a equipos coperos como Nacional o Universitario.

El cuadro que dirige Hernán Caputto no sólo consiguió superar lo que hizo en su debut absoluto en el certamen continental, cuando en 1992 acabó en el último puesto de su grupo. Además, consigue agigantar sus arcas económicas gracias a la CONMEBOL.

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Los millones en premios que suma Coquimbo en Libertadores

Por entrar de forma directa a la fase de grupos, el ente rector del fútbol sudamericano le entregó a cada equipo participante un premio de US$1 millón de dólares por cada encuentro como local. Al jugar sus tres duelos, con un empate y dos triunfos, sumó un total de US$3 millones.

Después, la CONMEBOL entrega un incentivo económico de US$340 mil dólares por cada triunfo que sume en Copa Libertadores. En esa línea, Coquimbo sumó tres victorias, por lo tanto, recibió cheques por US$1.020.000 de la moneda estadounidense.

Ahora, por la clasificación a los octavos de final del máximo certamen continental, la organización del torneo le entregó un premio de US$1.250.000 dólares. Por lo tanto, hasta el cierre de la fase de grupos, el pirata suma en sus arcas un total de US$5.270.000, más de $4.700 millones de pesos.

Si Coquimbo sigue rompiendo la historia y consigue meterse en cuartos de final de Copa Libertadores, puede sumar en su cartera un premio por US$1.700.000 dólares, lo que podría acrecentar el monto ganado hasta los casi US$7 millones.

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En síntesis

  • Coquimbo Unido clasificó por primera vez en su historia a los octavos de final de la Copa Libertadores tras quedarse con el liderato del Grupo B.
  • La notable campaña le permitió al cuadro pirata asegurar un millonario botín de más de US$5.2 millones de dólares en premios de la CONMEBOL.
  • Si el equipo dirigido por Hernán Caputto avanza a los cuartos de final, sumará un incentivo adicional de US$1.7 millones de dólares.
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