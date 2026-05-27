Los piratas ganaron su grupo, por lo que esperan el sorteo del viernes donde chocarán contra un rival que terminó segundo en su zona.

Coquimbo Unido sigue celebrando la tremenda campaña en la Copa Libertadores 2026, lo que significó que clasificara en primer lugar del grupo B a los octavos de final.

Pese a la derrota por 1-0 ante Nacional, en la última fecha de la fase zonal, los piratas pudieron asegurar el triunfo en la tabla de posiciones, lo que puede abrir el panorama pensando en una histórica participación.

Esto, porque este viernes será el sorteo de los octavos de final del torneo internacional, donde ya hay posibles rivales para el campeón del fútbol chileno, entendiendo que chocará ante uno que terminó segundo en su grupo.

Coquimbo Unido chocará ante un segundo de su grupo en Copa Libertadores. Foto: FocoUy/Photosport

ver también Tabla de posiciones: Coquimbo a octavos de Copa Libertadores 2026 como líder pese a caer con Nacional

Coquimbo espera el sorteo de los octavos de final

Coquimbo Unido comienza a mirar la tabla de los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, donde su próxima rival saldrá de los que salgan segundos en su zona.

Por lo mismo, hay algunos posibles rivales que ya están definidos, como Mirassol de Brasil, Estudiantes de La Plata o Deportes Tolima, donde con estos últimos ya jugaron en el grupo.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, su primer lugar también lo hace evitar a los mejores de desempeño en la primera parte, donde aparece Flamengo, Independiente Rivadavia, Liga de Quito y Corinthians, entre otros.

Si bien se debe esperar los partidos de la jornada del miércoles y jueves, donde quedarán definidos todos los clasificados, Coquimbo espera en el puerto a su rival, sabiendo que definirá la llave como local en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.